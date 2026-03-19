Sindicatos de profesionales de la salud privada alertan por restricciones a reemplazos en salud y advierten riesgo de réplica en clínicas privadas

El directorio de la Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud Privada (Fesprosap) manifestó su preocupación frente a las medidas que restringen la reposición de personal en el sector público de salud, advirtiendo que este tipo de decisiones aumenta la sobrecarga laboral, profundiza la falta de dotación, afecta la oportunidad de la atención y compromete la seguridad del paciente.

La organización expresó además su solidaridad con las y los trabajadores del sistema público, y levantó una alerta ante la posibilidad de que estas prácticas sean replicadas en clínicas y centros asistenciales privados, donde también existe presión asistencial y déficit de personal.

«La salud no puede seguir sosteniéndose sobre el agotamiento de sus trabajadoras y trabajadores. Cuando no se reemplaza al personal ausente o que egresa del sistema, lo que se hace es trasladar todo el peso de la crisis a los equipos de salud y, finalmente, también a los pacientes», señaló Evelyn Muñoz, presidenta de Fesprosap.

La dirigenta agregó que «nos preocupa profundamente que este tipo de medidas, aplicadas hoy en el sector público, puedan transformarse también en una señal para el sector privado. Eso solo agravaría la precarización laboral y deterioraría aún más las condiciones en que se entrega la atención de salud, afectando la oportunidad de la atención y comprometiendo la seguridad del paciente».

Por todo lo anterior, desde Fesprosap llamaron a las autoridades y empleadores a resguardar la reposición de personal, las condiciones laborales dignas y una atención oportuna y segura para la población.

El Ciudadano