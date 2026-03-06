«Somos muchas y no pueden olvidarlo»: Autoras chilenas feministas convocan a marchar este 8M

Por AUCH +, autoras chilenas, mujeres de palabra, memoria y acciones

Vivimos tiempos oscuros; la Historia parece girar en banda y cada nuevo bombardeo, cada nueva agresión, trae de regreso discursos brutales que creímos haber dejado atrás.

La estupidez de antes se reinventa y nos pilla en este nuevo 8 de marzo en medio de un escenario mundial difícil de procesar. El genocidio en Gaza, la guerra, el infanticidio como política de exterminio, la intervención de países fuera de todo marco legal, el insulto grosero como arma, la burda mentira como práctica impune, el quiebre de los límites democráticos, son formas de ejercicio político que a diario vemos normalizarse en el mundo entero.

Desde este 11 de marzo, nuestro país será gobernado por una alianza política que se alinea internacionalmente con las fuerzas conservadoras y autoritarias que están movilizando al mundo con prácticas que nos escandalizan. Son los mismos que no creen en los derechos humanos. Los que ven al feminismo como una amenaza. Los que se manifiestan en contra de la igualdad de género. Los que rechazan a las diversidades.

No queremos que Chile sea parte de este peligroso movimiento. Es por esto que nosotras, las mujeres, hoy más que nunca nos mantenemos firmes en nuestro intento de democratizar la vida. Ese ha sido nuestro objetivo desde siempre. Hacer de nuestro país y del mundo un espacio más igualitario para todas y todos. En consecuencia con eso: este 8 de marzo saldremos a la calle para dejar constancia, una vez más, de este compromiso.

Venimos trabajando desde hace décadas para ganar espacios de desarrollo para todas y todos. Desde el derecho a voto, cada uno de los pasos que con dificultad hemos avanzado no los vamos a retroceder.

Este 8 de marzo saldremos a la calle para festejar nuestra capacidad de modificar el mundo. Saldremos para no olvidar que juntas hemos logrado mucho. Saldremos para renovar nuestro entusiasmo y nuestro poder de organización. Saldremos para manifestar nuestro estado de alerta ante lo que se venga. Saldremos para dejar claro que no queremos guerras. No queremos genocidios. No queremos bombardeos. No queremos infanticidios. No queremos racismo. No queremos transfobia. No queremos violencia policial. No queremos persecución política. No queremos fascismo de ningún tipo.

Como escritoras, como mujeres de la cultura, como trabajadoras, con o sin sueldo, como ciudadanas, invitamos a todas las que sueñan con un futuro democrático e igualitario a salir a la calle este 8 de marzo.

Somos muchas y no pueden olvidarlo. La escritura del mañana la hacemos juntas y organizadas.

Somos AUCH +, autoras chilenas, mujeres de palabra, memoria y acciones