Sondeo internacional ubica a Mario Desbordes como uno de los alcaldes peor evaluados de Sudamérica

"Este ranking busca ofrecer un panorama comparativo sobre el nivel de confianza y percepción ciudadana frente a sus autoridades locales, en un contexto marcado por desafíos como la inseguridad, la situación económica y la gestión de los servicios públicos", explicaron desde CB Consultora Opinión Pública, autores del estudio, que además evaluó el desempeño de los equipos de trabajo de los municipios.

Sondeo internacional ubica a Mario Desbordes como uno de los alcaldes peor evaluados de Sudamérica
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Un sondeo internacional realizado por CB Consultora Opinión Pública ubicó al alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN) como uno de los peor evaluados entre los ediles de las ciudades más importantes de Sudamérica.

El estudio fue realizado entre el 18 y el 22 de septiembre de 2025 y abarcó a más de 5.100 encuestados mayores de 18 años, en diez ciudades de Sudamérica: Bogotá, Buenos Aires, Lima, Caracas, Santiago, Quito, La Paz, Asunción, Montevideo y São Paulo.

«Este ranking busca ofrecer un panorama comparativo sobre el nivel de confianza y percepción ciudadana frente a sus autoridades locales, en un contexto marcado por desafíos como la inseguridad, la situación económica y la gestión de los servicios públicos», explicaron desde la Consultora.

En específico, Desbordes alcanzó un 55,8% de desaprobación, frente a un 41,2% que lo evaluó positivamente. En el desglose, en tanto, se aprecia que un 38% tiene una imagen «muy mala» del actual alcalde santiaguino, frente a un 8,5% que tiene una imagen «muy buena».

Evaluación equipos de trabajo

Además de la evaluación de las y los alcaldes, el sondeo de CB Consultora Opinión Pública preguntó por el desempeño de los directivos de los respectivos municipios.

En el caso de Santiago, el estudio indica que los tres directores con menor aprobación fueron Arturo Urrutia, director de Prevención y Seguridad Comunitaria; Cindy Del Canto P., directora de Control; y Bernardita Lorenzini, directora de Fiscalización.

En la contraparte, entre los directivos mejor evaluados están Marina Garrido Cornejo, directora de Salud; David Gómez M., director de Comunicaciones; y Miguel Saavedra, director de Obras Municipales.

Revisa el sondeo completo aquí.

Sigue leyendo:

Santiago: Fonderos del Parque O’Higgins acusaron mala organización de las Fiestas Patrias por parte del municipio

Acusan a alcalde Mario Desbordes de mentir en TV para excusarse por falta de vehículos de seguridad municipal en Santiago

Crecen los problemas de microbasurales: Mario Desbordes señalado por abandono de la comuna

Y salió en TV: Desbordes gritoneó y dejó hablando sola a damnificada del incendio en Santiago Centro

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

¿Premio de consuelo? El curioso sondeo que perfila a Johannes Kaiser como candidato al Senado por la Araucanía

Hace 3 meses
El Ciudadano

Fracaso de la campaña de Matthei: Anuncian reorganización de su "equipo de voceros" para mantenerse a flote

Hace 3 meses
El Ciudadano

Al menos tres detenidos en manifestación de estudiantes secundarios en Santiago

Hace 1 mes
El Ciudadano

Fin de la causa Sierra Bella: Hassler acusa montaje de Republicanos y emplaza a Desbordes por filtraciones

Hace 4 meses
El Ciudadano

"Ya es suficiente de seguir criminalizando a los alumnos": Centros de Apoderados de Santiago se reunirán con Mario Desbordes

Hace 2 meses
El Ciudadano

Acusan a alcalde Mario Desbordes de mentir en TV para excusarse por falta de vehículos de seguridad municipal en Santiago

Hace 3 meses
El Ciudadano

Municipio de Santiago contra estudiantes: Un Alcalde desbordado

Hace 2 meses
El Ciudadano

Estudiantes secundarios desafían a Alcalde Desbordes: Liceos emblemáticos de Santiago son tomados nuevamente

Hace 2 meses
El Ciudadano

Y salió en TV: Desbordes gritoneó y dejó hablando sola a damnificada del incendio en Santiago Centro

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano