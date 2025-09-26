Sondeo internacional ubica a Mario Desbordes como uno de los alcaldes peor evaluados de Sudamérica

Un sondeo internacional realizado por CB Consultora Opinión Pública ubicó al alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN) como uno de los peor evaluados entre los ediles de las ciudades más importantes de Sudamérica.

El estudio fue realizado entre el 18 y el 22 de septiembre de 2025 y abarcó a más de 5.100 encuestados mayores de 18 años, en diez ciudades de Sudamérica: Bogotá, Buenos Aires, Lima, Caracas, Santiago, Quito, La Paz, Asunción, Montevideo y São Paulo.

«Este ranking busca ofrecer un panorama comparativo sobre el nivel de confianza y percepción ciudadana frente a sus autoridades locales, en un contexto marcado por desafíos como la inseguridad, la situación económica y la gestión de los servicios públicos», explicaron desde la Consultora.

En específico, Desbordes alcanzó un 55,8% de desaprobación, frente a un 41,2% que lo evaluó positivamente. En el desglose, en tanto, se aprecia que un 38% tiene una imagen «muy mala» del actual alcalde santiaguino, frente a un 8,5% que tiene una imagen «muy buena».

Evaluación equipos de trabajo

Además de la evaluación de las y los alcaldes, el sondeo de CB Consultora Opinión Pública preguntó por el desempeño de los directivos de los respectivos municipios.

En el caso de Santiago, el estudio indica que los tres directores con menor aprobación fueron Arturo Urrutia, director de Prevención y Seguridad Comunitaria; Cindy Del Canto P., directora de Control; y Bernardita Lorenzini, directora de Fiscalización.

En la contraparte, entre los directivos mejor evaluados están Marina Garrido Cornejo, directora de Salud; David Gómez M., director de Comunicaciones; y Miguel Saavedra, director de Obras Municipales.

Revisa el sondeo completo aquí.

Sigue leyendo:

El Ciudadano