Subsecretario del Interior Manuel Monsalve tras comité policial extraordinario: «Si queremos que la violencia disminuya en el sur de Chile, no se puede retirar el diálogo político ni el Estado»

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, encabezó este miércoles un comité policial extraordinario con autoridades de Carabineros y de la Policía de Investigación, tras los incidentes ocurridos este martes durante la visita de la ministra de Interior, Izkia Siches, a la comunidad mapuche de Temucuicui, en La Araucanía.

Tras los hechos, el Gobierno convocó para este miércoles un comité policial extraordinario, liderado por Monsalve.

A las 7:30 de la mañana, funcionarios de Carabineros y de la PDI llegaron al Palacio de La Moneda para reunirse con el subsecretario.

Por Carabineros participó el general director, Ricardo Yáñez, que estaba en La Araucanía en el marco del viaje de los ministros a la zona.

Finalmente, por la PDI, acudieron el prefecto general Lautaro Arias, subdirector de Investigación Policial y Criminalística; más el inspector general Claudio González, cita La Nación.

«No se puede retirar el diálogo político ni el Estado»

Tras finalizar la reunión, Manuel Monsalve, manifestó que se buscará todas las formas de diálogo para poder abordar la situación en La Araucanía.

Se refirió a las declaraciones que ofreció ayer la ministra Siches después del incidente en Temucuicui, en las que destacó que las medidas para atender las necesidades de la región no deben ser dictadas desde la Región Metropolitana, sino que deben partir del trabajo con la ciudadanía y las autoridades locales.

Asimismo, la titular de Interior afirmó que el Gobierno no retrocederá en su plan en La Araucanía, entendiendo que en la zona hay violencia, pero también «falta de Estado».

«Lo que necesita La Araucanía es la presencia de un Estado robusto (…) necesitamos reparar este camino de violencia y reencontrarnos en la paz», planteó.

Al respecto, el subsecretario Monsalve expresó: «Quiero reiterar lo que ayer planteo con claridad la ministra Izkia Siches frente a los graves hechos. Cuando el diálogo se retira de un territorio, cuando el Estado se retira de un territorio, cuando el gobierno no se hace cargo de los problemas políticos profundos que están detrás de un conflicto, la respuesta normalmente es que la violencia aumente. Si queremos que la violencia disminuya en el sur de Chile, no se puede retirar el diálogo político, no se puede retirar el Estado, y no nos podemos desentender de los problemas políticos de fondo que hay en la relación del estado con el pueblo mapuche», señaló en declaraciones a la prensa.

«Eso es lo que justifica que el gobierno persevere en la propuesta de diálogo. otros gobiernos han intentado dialogar y esos diálogos han fracasado, cuando los diálogos han fracasado, la violencia ha aumentado», añadió.