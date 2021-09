Super locura: Sichel habría retirado fondos AFP pese a ser firme opositor de los retiros

Aunque el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se niega a revelar si realizó o no el retiró del 10% de los fondos previsionales. Sin embargo, al parecer sí efectuó el trámite.

Ante las informaciones difundidas en redes sociales durante el lunes, el emplazamiento de la abanderada presidencial de Nuevo Pacto Social (NPS), Yasna Provoste, y la nula respuesta de Sichel, trabajadores de AFP Cuprum, señalaron que el candidato oficialista retiró el primer 10% en dos pagos, por un total de $ 4.199.836, consignó el portal Cambio21.

De acuerdo con los datos revelados en Twitter, Sichel habría recibido el primer pago del 10% el 13 de agosto de 2020 por un monto de $2.165.321, mientras que el segundo pago se habría concretado el 3 de septiembre de 2020 por $2.216.607.

Cabe recordar que el primer retiro del 10% las AFP fue aprobado por el Congreso el 30 de julio de 2020. El 4 de junio de 2020, Sichel dejó el Ministerio de Desarrollo Social y Sebastián Piñera lo nombró como presidente del BancoEstado ese mismo día y dejó elcargo el 18 de diciembre de 2020, cuando 8 días antes ya había sido aprobado el segundo retiro.

Cuando el candidato de Chile Podemos Más habría recibido la primera cuota del retiro del 10% de la AFP Cuprum, el 13 de agosto de 2020, percibía una remuneración líquida de $11.781.215 y cuando obtuvo la segunda, el 09 de septiembre, su renta líquida era de $ 11.782.022, tal y como reveló el académico y profesor de historia y geografía, Rodrigo Solis Aros.

Otro dato sobre el 1º retiró de 10% de @sebastiansichel cuando el recibe el pago de 08/2020 era Presidente de @BancoEstado con una remuneración líquida de $11.781.215 y en 09/2020 fue de $ 11.782.022. @biobio @vagoilustrado @Piureman @Censelio fuente: https://t.co/QbP760Xt0o pic.twitter.com/rDGAnGC2lA September 27, 2021

Sichel se niega a revelar si realizó o no el retiro del 10% de los fondos previsionales, alegando que es una trampa.

“No voy a caer en ese debate moral, porque esa es incoherencia del sistema. Creo que las explicaciones las deben dar quienes están aprobando el cuarto retiro”, dijo con evidente molestia, en un punto de prensa realizado ayer lunes.

Sin embargo, hasta el momento se ha podido conocer que su actual vocera de campaña, Katherine Martorell, así como el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, la constituyente de la UDI, Teresa Marinovic y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, sí realizaron el trámite.

Desde el Partido Igualdad condenan que el hecho de que tanto el ministro de hacienda, una ex subsecretaria, la ministra de medioambiente, la ex ministra de educación, el ex ministro de salud y el candidato de la derecha (Sichel) han venido «miltando rabiosamente contra los retiros desde las AFP, mientras se aseguraban en silencio».

El ministro de hacienda, una ex subsecretaria, la ministra de medioambiente, la ex ministra de educación, el ex ministro de salud y el candidato de la derecha. Militando rabiosamente contra los retiros desde las AFP mientras se aseguraban en silencio.#CuartoRetiro10xCiento pic.twitter.com/ZHePiaz09G September 28, 2021

Cabe recordar que Sichel ha sido crítico sobre el cuarto retiro de las AFP que está siendo discutido en el Congreso Nacional, siguiendo la misma línea discursiva del presidente Sebastián Piñera y su gabinete

De hecho durante el debate presidencial del pasado miércoles, el candidato oficialista volvió a cargar contra la iniciativa parlamentaria.

«Quiero que tengamos mejores pensiones ahora, por lo tanto, no estoy disponible para un cuarto retiro», señaló.

Por su parte, la la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste lo emplaza a decir la verdad, argumentando que “Chile tiene derecho a saber si el candidato Sebastián Sichel sacó o no sacó su 10%”.

Sí o no. No es una trampa de la izquierda, es transparencia ante la ciudadanía y su derecho a saber si el candidato Sichel es consistente entre lo que dice y lo que hace. Ya sabemos que le gusta negar lo que ha hecho en el pasado. https://t.co/xuhb12rXpr September 27, 2021

«Esto no es una trampa como él quiere decir, es una exigencia mínima de transparencia. El candidato de continuidad de este gobierno tiene una tarea pendiente con la transparencia con el país”, señaló.



