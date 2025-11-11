Superintendencia de Pensiones oficia a las AFP para que informen financiamiento de campañas «directas e indirectas»

La Superintendencia de Pensiones pidió a todas las AFP que le informen «toda publicidad, promoción, ya sea que conste en testimonios, entrevistas, columnas de opinión, videos, podcast, insertos, piezas audiovisuales, entre otros», que hayan sido gestionadas indirectamente por ellas o por personas que reciban financiamiento de las AFP.
Lo anterior, en el marco de la denuncia por una supuesta utilización de recursos de las AFP para financiar campañas digitales dirigidas por la fundación Ciudadanos en Acción, del economista Bernardo Fontaine -actual miembro del comando de José Antonio Kast (Partido Republicano)-, con el objetivo de oponerse a cualquier reforma al sistema de pensiones.
Una vez notificadas, las AFP tienen 5 días hábiles para informar lo requerido por la Superintendencia de Pensiones.
Sigue leyendo sobre este caso:
El Ciudadano