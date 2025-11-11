Superintendencia de Pensiones oficia a las AFP para que informen financiamiento de campañas «directas e indirectas»

Deberán informar "toda publicidad, promoción, ya sea que conste en testimonios, entrevistas, columnas de opinión, videos, podcast, insertos, piezas audiovisuales, entre otros", que hayan sido gestionadas indirectamente por ellas o por personas que reciban financiamiento de las AFP.

Superintendencia de Pensiones oficia a las AFP para que informen financiamiento de campañas «directas e indirectas»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Versión PDF

La Superintendencia de Pensiones pidió a todas las AFP que le informen «toda publicidad, promoción, ya sea que conste en testimonios, entrevistas, columnas de opinión, videos, podcast, insertos, piezas audiovisuales, entre otros», que hayan sido gestionadas indirectamente por ellas o por personas que reciban financiamiento de las AFP.

Lo anterior, en el marco de la denuncia por una supuesta utilización de recursos de las AFP para financiar campañas digitales dirigidas por la fundación Ciudadanos en Acción, del economista Bernardo Fontaine -actual miembro del comando de José Antonio Kast (Partido Republicano)-, con el objetivo de oponerse a cualquier reforma al sistema de pensiones.

Una vez notificadas, las AFP tienen 5 días hábiles para informar lo requerido por la Superintendencia de Pensiones.

Sigue leyendo sobre este caso:

Kast

Reportea/UDP destapa red pro-AFP ligada a Fontaine (comando de Kast): influencers pagados contra reformas y troll que atacó a Matthei y Jara

«Caso Fontaine»: Diputado Giordano pide investigar utilización de recursos de las AFP con fines políticos

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

"Caso Fontaine": Diputado Giordano pide investigar utilización de recursos de las AFP con fines políticos

Hace 5 horas
El Ciudadano

“Todo con el gentil auspicio de la Asociación de AFPs”: Alcalde Joel Olmos arremete contra red de trolls ligada a asesor de Kast

Hace 3 horas
El Ciudadano

Reportea/UDP destapa red pro-AFP ligada a Fontaine (comando de Kast): influencers pagados contra reformas y troll que atacó a Matthei y Jara

Hace 13 horas
El Ciudadano

Las AFP tienen su pensión asegurada

Hace 2 meses
El Ciudadano

Por "inversiones" de las AFP: Pensiones de los chilenos fueron a fondos con acciones en empresas "beneficiadas" por el genocidio en Gaza

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Corte obliga a AFP a devolver fondos a cotizante extranjera

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Chilean AFP pension funds placed at least US$34 million in firms named by UN rapporteur as profiting from Gaza 'genocide'

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Reportea/UDP Reveals Pro-AFP Network Linked to Fontaine (Kast's Campaign Team): Paid Influencers Against Reforms and Trolls Targeting Matthei and Jara

Hace 13 horas
El Ciudadano

Santiago Court of Appeals Orders AFP Modelo to Return Pension Savings to Ecuadorian Worker After Unlawful Denial

Hace 4 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano