Suprema rechaza recursos contra polémico proyecto minero Dominga: El Consejo de Ministros tendrá la última palabra

El proyecto minero Dominga quedó en suspenso luego que la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazara los recursos presentados por organizaciones de pescadores artesanales y la ONG ambientalista Oceana. Estos en contra del fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta.

El fallo del tribunal ambiental había determinado que el proyecto portuario minero Dominga, de Andes Iron, propiedad de las familias Délano y Garcés -actualmente en proceso de venta- sí había presentado antecedentes suficientes en su tramitación ambiental. Debido a este fallo, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) tuvo que repetir la votación y Dominga hoy cuenta con una su Resolución de Calificación Ambiental (RCA ) aprobada.

El último fallo de la Suprema releva la decisión a la autoridad administrativa. «Esta Corte debe desechar los arbitrios deducidos, toda vez que el devenir de estos autos ha determinado que no se está ante una sentencia definitiva que pueda ser revisable por esta Corte, pues la recurrida no establece una decisión final en el proceso de evaluación ambiental sobre que recae sino, al contrario, deja pendiente su resolución a la autoridad administrativa, razón por la cual, además, no se divisa agravio para los recurrentes reparable por la vía de la casación», señala el fallo de 45 páginas.

El proyecto, tras haber agotado las instancias judiciales, queda pendiente de la aprobación o rechazo por parte del Consejo de Ministros, Por lo que la decisión final dependerá de las voluntades políticas de dicho comité.

La instancia es liderada por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. También está integrado por los Ministros de Agricultura, Esteban Valenzuela; Hacienda, Mario Marcel; Salud, María Begoña Yarza; Economía, Turismo y Fomento, Nicolás Grau; Energía, Claudio Huepe; Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Juan Carlos García; Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; y Minería y Planificación, Marcela Hernando.

«Como Oceana esperábamos que la Corte Suprema le diera un corte al proyecto Dominga, y lo rechazara definitivamente. Sin embargo, la Corte decidió no fallar al respecto, e indica que es el Comité de ministros el que debe pronunciarse. Esperamos y confiamos en que el Comité de Ministros lo volverá a rechazar, ya que existen todas las bases científicas que indican que este proyecto tiene una deficiencia grave e su línea base, lo que ya ha sido ratificado por el propio Tribunal Ambiental de Antofagasta», señaló una de las organizaciones que ha liderado la oposición al proyecto, según consigna el Diario Financiero.

Por su parte, el Presidente Boric desde antes de asumir el Gobierno ha tenido una postura firme contra Dominga. Sin embargo, en abril durante su gira por la región de Coquimbo, y en entrevista con un medio local sus opiniones parecieran haber cobrado un tinte más matizado.

“Yo manifesté una posición clara, no corresponde hoy día profundizar en aquello porque eventualmente el proyecto puede llegar al Consejo de Ministros y ahí hay que ser cuidadoso para tomar la decisión que corresponda, pero nosotros queremos desarrollo sustentable y sostenible con el medioambiente”, dijo Boric, en aquel entonces, a radio Guayacán.

