Tania Madriaga, constituyente: “Queremos que las personas tengan voz, no solo las organizaciones sociales”

Luego de una extensa discusión en la Comisión 1 de la Convención Constitucional, que debate sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema electoral, la Constituyente Tania Madriaga se refirió a las diferencias que existen a la hora de definir las características que debiese tener el sistema político y la forma de gobierno que se establecerá en la nueva Carta Magna.

A juicio de la Constituyente por el Distrito 7, el que incluye las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso, Viña del Mar, “la democracia es participación, no solamente representación”.

“El sistema político debe convertirse en un espacio de movilización de la sociedad en torno a proyectos de desarrollo y mejoramiento de la vida en común. Para esto, debe adoptar formas que faciliten y permitan la participación efectiva de personas con distintos niveles de formación, distintas experiencias territoriales y culturales”, agregó la delegada.

Madriaga, que es parte de la Coordinadora Constituyente Plurinacional y Popular, explicó además que “la crisis sociopolítica que hemos vivido no tiene que ver con la eficacia de las instituciones. Debemos apuntar a una nueva orientación del proyecto de desarrollo del país, con descentralización del poder, con una democracia participativa, donde por ejemplo, exista la posibilidad de revocar mandatos. Una democracia donde existan partidos políticos pero también movimientos y actores sociales que aún no tienen una organización definida. Queremos que las personas tengan voz, no solo las organizaciones sociales”, cerró la constituyente.

