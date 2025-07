Comunidades temen contaminación del agua potable tras nuevo derrame de relave en minera Los Pelambres

En estado de alerta se encuentran las comunidades del Valle de Camisas, en la región de Coquimbo, ante un nuevo derrame de relave desde la minera Los Pelambres, empresa cuya propiedad mayoritaria corresponde a Antofagasta Minerals, del Grupo Luksic.

Según consignó un reporte de Radio Nuevo Mundo de Ovalle, el material fue vertido en piscinas de emergencia junto a los pozos de Agua Potable Rural (APR), generando temor por posibles filtraciones y contaminación del agua que abastece a las localidades de Camisas, El Arrayán, Palquial, Peladeros y Colliguay.

Por ello, las y los vecinos realizaron una protesta cortando la ruta que conecta desde y hacia la ciudad de Salamanca, exigiendo respuestas claras de la empresa. Milena Báez, exconcejala y dirigenta del valle, advirtió que este «no es un hecho fortuito ni aislado. Hace dos meses ocurrió exactamente lo mismo y también se tuvo que echar relaves a una de las piscinas que está acá en el valle de Camisas».

«Anteriormente, en 2021, también tuvimos el mismo conflicto con Minera Los Pelambres: se echó relave a las piscinas de Camisas y esas piscinas acusaron filtración. Se hizo un paro como de dos meses para llegar a acuerdo con Minera Los Pelambres porque aguas abajo, en el mismo estero de Camisas, están los pozos de agua potable de El Arrayán, Palquial y de Colliguay. Entonces, el riesgo de que se filtren las piscinas para nosotros es un riesgo de tener aguas contaminadas», planteó la dirigenta vecinal.

Por su parte, el senador Daniel Núñez (PC), quien participó en una asamblea con las comunidades afectadas, apuntó a que «acá hay un aspecto central: Minera Los Pelambres, una vez más, tiene un incidente que genera contaminación y que pone en riesgo la salud de los habitantes».

«Lo que ellos quieren es certeza de que no hubo filtración desde las piscinas aledañas al concentraducto y que estas no afectaron los pozos de agua potable rural. Estamos hablando de la salud de las personas, del acceso al agua, un derecho humano. Hasta ahora no ha habido respuesta de Minera Los Pelambres a estas demandas», fustigó el legislador.

Finalmente, la diputada Nathalie Castillo (PC) advirtió que «creo que estamos frente a una alerta sanitaria, una vez más minera Los Pelambres ha dado cuenta que su plan de manejo respecto de los residuos y también la afectación socioambiental que ha generado durante décadas, no sigue siendo óptima».

«Nos preocupa evidentemente el riesgo sanitario que esto pueda constituir, sabemos que existen diversos estudios que ha realizado Sernageomin, pero por cierto, queremos que los pozos de agua, y principalmente los APR (agua potable rural), tengan todos los estudios necesarios para poder garantizar el consumo humano del agua y también del regadío que pueda realizar la agricultura familiar campesina de la zona», afirmó la diputada Castillo, quien dijo que ya ofició a las autoridades por lo que calificó como «nueva irresponsabilidad de la empresa».

