“Tía Pikachu” tras agresión de Carabineros: “Me hicieron pedazos todo el traje, me pegaron patadas y unos combos”

Giovanna Grandón, conocida como la “Tía Pikachu”, se encontraba el viernes en la avenida Santa María junto a un grupo de personas en una manifestación musical, cuando de pronto, efectivos de la Prefectura de Control de Orden Público de Carabineros (COP) llegaron hasta el lugar con carros lanza agua y lanza gases.

Además de recibir el impacto de un chorro de agua, un grupo de funcionarios de la COP intentaron detenerla, lo que fue impedido por sus acompañantes y, principalmente, por observadores de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH).

Estos hechos quedaron registrados en un video que fue subido a la cuenta oficial de la “Tía Pikachu” en Instagram, que también detalló la detención de uno de los integrantes del grupo.

En declaraciones a CHV la tía Pikachu ofresió un relato sobre la agresión: “Estábamos nosotros por calle Santa María, estábamos bailando y cantando con mis amigos, con todos los que nos disfrazamos y de repente llegó la represión. Llegó un guanaco, llegó un zorrillo y no sé cuántos carabineros habrán sido los que se tiraron encima mío y de un amigo, del que se viste del Guasón, y nos empujaban”.

“A mí me trataron de tomar, pero como estaba con el traje no pudieron y ahí se tiraron unos amigos, les pidieron que me soltaran. Me hicieron pedazos todo el traje, me pegaron patadas. Un carabinero me pegó un combo en la cara y después me tiró gas pimienta. Menos mal que venían las personas que están para auxiliar y nos echaron aceite en la cara, me lavaron los ojos y a todos los demás que estaban ahí”, indicó.

Continuando con su relato, la tía Pikachu contó que “me estaban deteniendo a mí y a una niña disfrazada que tiene 12 años, los estaban llevando a todos. Pero como empezaron a grabar me soltaron y me dejaron ahí en el suelo. Me pegaron unas cuantas patadas y unos combos. Yo no sé qué le pasa a estos carabineros”.

Pese a la agresión, el personaje aseguró que ha permanecido en “Plaza de la Dignidad” y seguirá manifestándose “pues aún hay muchas deudas que no han sido resueltas. Entre ellas la permanente represión y violación de los DDHH por parte del Gobierno contra su pueblo. Somos la gente, somos los que sobran y no nos iremos hasta que se vayan todos ellos de una vez por todas”.

Sigue leyendo: