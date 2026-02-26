Torres del Paine: expulsan a 30 israelíes por fumar en zonas no habilitadas

Treinta ciudadanos israelíes fueron expulsados del Parque Nacional Torres del Paine por encender cigarrillos en zonas no habilitadas, en el marco de las medidas de prevención de incendios forestales implementadas por la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

La cifra forma parte de un total de 524 expulsiones registradas en áreas protegidas del país entre el 1 de enero de 2025 y el 19 de febrero de 2026. De ese total, 95 casos —equivalentes al 18,1%— estuvieron vinculados directamente a infracciones relacionadas con la prevención de incendios.

Torres del Paine concentra el 92,6% de estos episodios. Durante 2025 fueron expulsadas 38 personas por este tipo de conductas, mientras que en lo que va de 2026 ya suman 50, lo que representa un aumento de 31,6%, según reporta Radio ADN.

Extranjeros concentran infracciones por uso de fuego

En lo que va del año, la principal causa de expulsión en el parque ha sido el uso de fuego en lugares no autorizados. En total, 50 visitantes incurrieron en esta falta: 40 personas (80%) por encender cigarrillos y 10 (20%) por utilizar cocinillas en sectores no permitidos.

En el caso específico de los cigarrillos, todos los infractores fueron extranjeros. Los israelíes representan el 75% de los casos (30 personas), seguidos por nueve ciudadanos neerlandeses (22,5%) y un estadounidense (2,5%).

Entre quienes utilizaron cocinillas también solo hubo visitantes extranjeros: cinco rusos, tres estadounidenses y dos franceses. El caso más reciente involucró a dos ciudadanos rusos sorprendidos utilizando implementos de cocina dentro del parque.

Fuera de Torres del Paine, las expulsiones por riesgo de incendios han sido significativamente menores, con registros aislados en Lago Peñuelas, Río de Los Cipreses y Cerro Castillo.

Las autoridades mantienen el llamado a respetar estrictamente la normativa vigente en áreas protegidas, especialmente en temporada de alto riesgo de incendios.