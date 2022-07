Trabajadoras de Salcobrand denuncian maltrato laboral y advierten que farmacia está aplicando precios más altos a medicamentos de primera necesidad: «Han actuado de manera brutal»

Una jornada de volanteo nacional llevaron a cabo este jueves los trabajadores de farmacias Salcobrand, quienes están denunciando que la empresa aplica un precio más caro, en comparación a otras cadenas, a muchos medicamentos de primera necesidad. Además, denuncian una transgresión de la Ley de Fármacos 1, que prohíbe expresamente el pago de incentivos por la venta de medicamentos.

Sobre este último punto, las y los funcionarios acusan que se les obliga a alcanzar metas de venta altísimas, abusando de los clientes a los que deben ofrecer, incluso, productos no necesitan realmente. Señalan, también, que son presionados para firmar contratos abusivos, bajo hostigamiento, que se traducen, por ejemplo, en el constante traslado de sucursal y amenazas de parte de los jefes zonales.

«Luis Enrique Yarur y Matías Verdugo son responsables de las más de 600 trabajadoras que hoy están con licencia debido a las presiones que esta empresa hace a su gente para firmar contratos que precarizan sus condiciones laborales. Aquí, además, se está vulnerando la Ley de Fármacos 1, que prohíbe expresamente el pago de incentivos por la venta de medicamentos, en razón a que las altas metas exigidas a cambio de bonos, incentiva la venta de productos de alto costo o artículos que la gente no requiere. Se ríen de las autoridades políticas, mientras los trabajadores no pueden hacer nada, porque los amenazan. A estos caballeros no les interesa el bienestar de la gente, como dice su eslogan; lo único que les importa es su bolsillo», afirmó Mauricio Acevedo, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias, Fenatrafar, y miembro de la Alianza de Trabajadores del Comercio, Atcomer, que reúne a la gran mayoría de los gremios del comercio y del retail.

Así, durante la presente jornada se realizó un volanteo en las ciudades de Santiago, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso y Temuco, entregando información específica de los medicamentos que esta farmacia vende más caros, por ejemplo, la Metformina Glicenex, cuyo valor dobla el precio de otras cadenas. Es el caso también del antibiótico Amolex, el antidepresivo Depurol y el medicamento asociado al cáncer, Izofran; todos considerablemente más caros en Salcobrand.

«Esta empresa ha actuado de manera brutal. En pandemia no tuvo piedad, aumentando el valor de muchos medicamentos de primera necesidad para la población, sobre todo de aquellos que se recetan a los segmentos de la tercera edad y niños. Además, se aprovechó de la crisis sanitaria para despedir a los asistentes de sala y a muchas mujeres. Sobre el 50% de los trabajadores ha sufrido o presenciado maltrato laboral, el 70% se siente mal trabajando aquí, el 40% ha sufrido acoso para firmar los nuevos contratos. Es una empresa sinvergüenza y aprovechadora», señaló categórica Georgina Carrasco, dirigenta del Sindicato N°2 de Salcobrand.

En este contexto, los trabajadores levantaron hace un par de semanas la campaña «No te aproveches Salcobrand», dando a conocer los reveladores resultados de una encuesta aplicada a más de mil trabajadores de la empresa, en la cual documentaron testimonios de trabajadores y recopilaron información abrumadora, que estarán dando a conocer durante estos días.

Desde la sociedad civil, la Coordinadora 8 de Marzo se hizo presente en el volanteo junto a las y los trabajadores. Sus voceras, Alondra Carrillo y Cynthia Shuffer, manifestaron su pleno respaldo con la causa, ya que más del 73% de la fuerza laboral de Salcobrand corresponde a mujeres, que están sufriendo la precariedad de los nuevos contratos.

«No es posible que una empresa donde más del 70% son mujeres, no exista ni una sola mujer en su directorio, donde se toman las decisiones más importantes. Las llamamos a seguir organizándose, para cambiar las condiciones laborales de las mujeres chilenas, la mirada de las empresas y la manera de negociar de las mismas», declaró Alondra Carrillo.