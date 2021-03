Trabajadores a Honorarios exigen la devolución completa de los impuestos retenidos en sus boletas

A través de una declaración pública, la Federación de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Estado (UNTTHE), exigió la devolución completa de los impuestos retenidos en sus boletas, y llamó al gobierno a ingresar una “ley corta” para concretar la medida, para así subsanar “en algo” el daño generado “a cientos/as de miles de trabajadores y trabajadoras que boletean para sobrevivir”.

“Durante el 2020, hemos vivido una de las peores crisis en la historia de nuestro país, hecho que se ha visto agudizado por políticas de Estado insuficientes para resguardar los derechos básicos de subsistencia de quienes habitan nuestro país, precarizando aún más la vida y ampliando las brechas de desigualdad”, parte señalando la declaración.

Posteriormente, se agrega que “las y los trabajadores a honorarios (es decir, aquellas y aquellos que boleteamos), por supuesto no hemos estamos ajenos/as a esta precariedad; hemos sufrido los embates de la crisis agudizados por el hecho de no contar con derechos laborales básicos, dando pie, de esta manera, a una gran cantidad de despidos y abusos laborales tanto en el sector público como en el privado, puesto que no somos consideradas/os trabajadoras/es y por lo tanto, pueden prescindir de nuestros ‘servicios’ sin ninguna expresión de causa”.

“Frente a los despidos, y a la variabilidad de ingresos asociada a los efectos de la crisis, que generó cierres en programas y proyectos, no hemos tenido más alternativa que retirar los pocos fondos de AFP disponibles y que en la mayoría de los casos se agotaron entre el primer y el segundo retiro, ya que nuestros empleadores jamás se hicieron cargo de sus obligaciones previsionales y por ello tampoco tenemos derecho al subsidio de cesantía”, añadieron los trabajadores.

En este punto, recordaron que “una de nuestras mayores demandas al comienzo de la pandemia durante el año pasado fue exigir la devolución completa de impuestos porque sabíamos que este gobierno, tal como en otras oportunidades, no se haría cargo de nuestra situación laboral y por ende, seguiría ausente para nosotros/as. Prueba de ello es que nos ofreció un préstamo como solución para enfrentar la crisis, el cual en algunos casos no superó los 6 mil pesos, lo cual evidentemente sentimos una vez más como una burla”.

“En esa oportunidad”, continuaron, “contamos con apoyo transversal de todas las bancadas para que el gobierno presentara una ley corta que permitiera la devolución completa; sin embargo, el hiperpresidencialismo no lo hizo posible y el Presidente Piñera descartó esta posibilidad. Se nos retuvo la devolución y detectamos con el retiro del 10% el cobro irregular que hicieron las AFP de comisiones por el seguro SIS, que por su puesto denunciamos como federación”.

“Hoy 22 de marzo, a un año de la crisis, volvemos a exigir la devolución completa porque no tenemos otra opción pues, en su mayoría no tenemos fondos de AFP ni estabilidad laboral. Nuestras familias han perdido ingresos porque han sido despedidos/as de sus trabajos, nuestros/as hijos/as viven a diario la crisis del encierro y las trabajadoras la crisis de cuidar, criar, trabajar desde la casa con sus propios recursos; sin olvidar a quienes trabajaron a honorarios y actualmente están terminando su ciclo de vida laboral en un desamparo dado por un modelo que invisibiliza la problemática real. Para esos y diversos casos, la devolución completa tiene un efecto positivo en su calidad de vida”, enfatizaron.

“Esperamos que esta vez, piensen en las y los trabajadores, que el gobierno ingrese la ley corta necesaria para la devolución completa y subsane en algo el daño generado a cientos/as de miles de trabajadores y trabajadoras que boletean para sobrevivir y que estamos de pie, enfrentando la crisis y en alerta”, concluye la declaración.