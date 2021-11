Trabajadores criticaron recorte presupuestario de Piñera en el Ministerio de las Culturas

La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Afucap) criticó la propuesta presupuestaria para el año 2022 que contempla menos recursos para dicha cartera ministerial: un 4,6% menos respecto al año anterior.

Patricia Torres, presidenta de Afucap, declaró a Sindical.cl que «el ministerio presenta una propuesta de presupuesto para el año 2022, y qué es lo que hace, en vez de aumentar la petición a la división de presupuesto por todas estas carencias que estamos viviendo como sector, lo rebajan. Hay una división significativa, que es del 4,6%, que si lo miramos en el impacto al sector, es súper alto”.

Esta situación ha llevado a Afucap y a distintas agrupaciones reunidas en la llamada Coordinadora Intersectorial de Cultura en Emergencia, a movilizarse, ya que como cuenta la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Mincap, “estamos trabajando por este sector que ha sido tan trastocado desde que empezó el estallido social y luego la pandemia. Hemos tenido que fortalecer los lazos porque la institucionalidad no ha dado el ancho, y la autoridad y el gobierno no ha respondido como corresponde a esta necesidad”.

En esa línea, la dirigenta de Afucap agrega que esto es parte de un manejo que no ha estado a la altura de parte del gobierno y de la ministra Consuelo Valdés: “Si la institución no está visibilizando la carencia que existe en nuestro sector, tanto en organizaciones de infraestructura, como de usuarios, tampoco está mirando como resguardar la institución en la interna. Entonces nosotros como asociación de funcionarias y funcionarios estamos super preocupados porque esta máquina no se va a echar a andar”.

Además, comentó que “no hay nivelaciones de recurso de sueldo, de grados, no hay incrementos de profesionales, y eso quiere decir que no vamos a seguir dándole respuestas a este sector que crece todos los días. Va a seguir la crisis y ya estamos con una sobrecarga laboral inmensa, y nuestra ministra y subsecretario deberían ver estas cosas que se las hemos hecho ver todo este tiempo”.

Finalmente, Afucap, junto a la Coordinadora Intersectorial de Cultura en Emergencia, además de rechazar el recorte presupuestario, señalaron que buscan que se apruebe la llamada Ley Patricio Manns, una ley corta que busca entregar un bono a las y los trabajadores de la cultura del país.