Trabajadores de AFP Cuprum siguen en huelga: “Desde el principio la empresa no tuvo voluntad de negociar”

Vía Sindical / Cerca de 400 trabajadores de la empresa AFP Cuprum se mantienen en huelga legal a lo largo de todo Chile desde el 25 de febrero, luego que la administradora de pensiones no quisiera conceder el aumento salarial que solicitan los funcionarios en su petitorio.

La negociación comenzó a finales de diciembre, pero los trabajadores acusan que la compañía nunca se mostró abierta al diálogo. Mirna Zuleta, presidenta del Sindicato N°1 de AFP Cuprum, señaló que tuvieron que pedir la intervención de la Inspección del Trabajo y solicitar una prórroga para que Cuprum respondiera, cosa que no sucedió.

“Solicitamos un día más de prórroga para ver si podíamos llegar a un acuerdo en el petitorio, que eran nuestras remuneraciones, un incremento en un 4% de nuestros sueldos. Incluso lo dejamos en 2% para este año y el resto para el siguiente. Considerando que nuestros sueldos base son muy bajos y el 80% de la remuneración son las comisiones”, explicó la dirigenta sindical.

Sin embargo, añade, “la empresa está cerrada al diálogo, no quieren compartir un 0,07% de sus utilidades con los trabajadores. No entendemos la posición de la compañía, fue una negociación mezquina, ellos desde el principio no tuvieron la voluntad de negociar con este sindicato. Nosotros pensamos que es porque ellos no quieren hacer una diferenciación entre un trabajador sindicalizado y uno que no lo está, esa es para nosotros la única respuesta”.

Por el momento, la huelga de los trabajadores de AFP Cuprum tiene carácter indefinido, a la espera de que la compañía se muestre dispuesta a dialogar.