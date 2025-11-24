Trabajadores de Cencosud denuncian graves incumplimientos laborales del holding: DT concurrió a fiscalizar

La Coordinadora de Trabajadores de Cencosud denunció graves incumplimientos laborales del holding, tras los más de 1.000 despidos injustificados que han afectado principalmente a mujeres y personas mayores.

Por ello, la organización sindical presentó una denuncia formal ante la Dirección del Trabajo (DT), exigiendo una «fiscalización urgente», la cual se concretó este lunes 24/11 en el mall Costanera Center de Santiago.

El jefe de de fiscalizaciones de la DT, Hernán Larraín, quien lidera las acciones, informó que la fiscalización se extenderá hasta el 31 de diciembre, contemplando cerca de 30 locales de las distintas empresas que componen el holding, sobre los que la Coordinadora presentó denuncias, en Santiago y también en regiones.

Al respecto, el presidente del Sindicato Nacional Jumbo y vocero de la Coordinadora, Sergio Fuentes, agradeció la pronta respuesta de la DT y subrayó la necesidad de velar por el trabajo digno y seguro todos los trabajadores.

«Esta multinacional no puede pasar sobre las leyes laborales. Por eso hacemos un llamado a Cencosud a conversar con los sindicatos, para llegar a buen término. Han despedido a cientos de personas, sin un acercamiento que permita hacer las cosas bien», planteó el dirigente sindical.

«Que se investigue»

En su denuncia, las y los trabajadores acusan sobrecarga laboral, polifuncionalidad abusiva, problemas en el sistema de asistencia, incumplimiento en los tiempos de descanso, fallas en seguridad, irregularidades en subcontratación y condiciones deficientes en espacios de trabajo.

Ante esto, solicitaron fiscalizar las 4 unidades de negocio del holding a lo largo del país, es decir, las empresas Easy, Jumbo, Paris y Santa Isabel.

«La Coordinadora exige que se investiguen estas prácticas, se apliquen las sanciones correspondientes y se garantice el respeto a los derechos laborales en todas las áreas del grupo Cencosud», puntualizaron desde la Coordinadora.

Seguiremos informando.