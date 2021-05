Trabajadores de delivery no descartan movilización nacional: «Es vital que se regulen las aplicaciones y que haya una mínima seguridad social»

Vía Sindical

Es una de las áreas laborales que han crecido considerablemente en los últimos años y que ha obligado a las leyes a apresurar el paso para ponerse a la altura de las necesidades de un grupo importante de trabajadores. Se trata del sector de los repartidores, que prestan servicios para distintas aplicaciones y que en estos tiempos de pandemia se han convertido en fundamentales.

Esta importancia, eso sí, no se traduce en calidad laboral y protección para ellos. Son trabajadores sin contrato ni seguro alguno, y es algo que ha pesado más aún con los casos de repartidores muertos cumpliendo su labor, como lo ocurrido con el caso de un joven trabajador en la comuna de Conchalí.

Ante esto, varias agrupaciones de trabajadores y trabajadoras de delivery se han manifestado en los últimos días debido a esta situación. Daniel Lara, vocero de «Riders Unidos Ya» y «Defensa Motorizada», dijo a Sindical que la realidad para ellos es alarmante, y criticó la desprotección en la que se encuentran.

«Se insiste en que somos un rubro esencial, pero lastimosamente, para el Estado no son esenciales nuestras vidas porque no se hace absolutamente nada, no hay un plan de seguridad con respuesta oportuna, no hay un plan de seguridad eficaz que tanto se necesita en la ciudad de Santiago. Un repartidor sale de su casa y no sabe si vuelve a llegar», afirmó el dirigente.

El trabajador agregó que se encuentran en la indefensión total: «No tenemos absolutamente ningún tipo de seguro, estamos en total desprotección. Somos un rubro invisible, que aportamos en la economía local, no solamente en las pymes, sino que también en los establecimientos, locales y algunas empresas de distribución de alimentos y no tenemos ningún tipo de protección».

Proyecto en el Congreso

Actualmente el Parlamento se encuentra discutiendo una ley que pretende regular el trabajo de los repartidores. Al respecto, Daniel Lara espera que sea una «discusión participativa entre todos los repartidores. Es super vital que se regulen las aplicaciones y que haya la mínima seguridad social que nosotros queremos como repartidores, que es un seguro contra accidentes y un seguro contra cesantía, para poder trabajar con más seguridad».

Finalmente, las y los trabajadores de delivery señalaron que analizan la opción de una movilización a nivel nacional. Mientras, solicitan a las autoridades que se pueda flexibilizar el tema de las licencias, que en pandemia se hace un trámite más complicado, tomando en cuenta que la gran mayoría son trabajadores extranjeros, y los papeleos demoran más. Asimismo, anunciaron que entregarán a la Intendencia Metropolitana una base de datos de todos los trabajadores de reparto, para que exista un registro oficial de ellos.