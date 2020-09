Trabajadores de Junji critican apertura de jardines infantiles en el sur: «Educación inicial debería ser la última en retornar»

Vía Sindical

“Es un retorno inseguro, irresponsable e improvisado. Los jardines infantiles no están preparados para volver, no está la infraestructura, los funcionarios no han sido capacitados, no hay protocolos respecto a temas cómo mudar a los niños ni orientación técnica de cómo abordar la pandemia con niños de la primera infancia”, manifestó la presidenta de la a Asociación de Funcionarios/as de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (AJUNJI), Silvia Silva, ante el anuncio del Gobierno de un «retorno a la presencialidad» en tres regiones del sur del país.

La dirigenta hizo un llamado a los trabajadores de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Aysén, a no retornar a sus labores presenciales, y explicó que estaban en una mesa de trabajo con la institución, donde se abordaba el retorno seguro en diálogo con los funcionarios. Incluso, añade, se había entregado una propuesta, por lo que esta resolución fue muy sorpresiva para ellos.

“Acudimos a la Comisión de Educación del Senado, donde se citó a una sesión especial este lunes 21 a las autoridades de JUNJI, quienes nos fueron capaces de dar a conocer los protocolos, presupuesto, entre otras medidas que aseguraban el resguardo de la salud de los niños y los funcionarios. Sólo argumentaron que fue una decisión del Presidente de la República, pero ninguna de las resoluciones está firmada por él”, indicó la presidenta de AJUNJI.

En la misma línea, APROJUNJI, otra asociación de funcionarios de la institución, manifestó, de igual forma, su rechazo a esta resolución.

“No han cumplido con el propósito que demanda nuestra institución. No se ha sumado a las familias y menos se ha producido un diálogo con los equipos educativos y asociación gremial, en un contexto de pandemia sin control, con aumento de contagios diarios en dichas regiones. Esto da cuenta que no están dadas las condiciones sanitarias para este retorno inseguro, de este mal llamado Paso a Paso”, afirma un comunicado público difundido por la organización, donde también se advierte que la decisión de retomar las actividades presenciales fue totalmente unilateral.

Desde APROJUNJI agregan que el gobierno, a través de la autoridad de la Subsecretaría de Educación Parvularia, no ha sido claro en su llamado al retorno, especialmente en lo que se refiere a los cuidados que se deben tener en las aulas.

Por eso, previamente, el Directorio Nacional de la Aprojunji ya había emplazado a la Subsecretaria de Educación Parvularia, puesto que no ha dado respuesta a esta preocupación que continúa en la mesa y no se resuelve.

“Pasa el tiempo y no tenemos respuesta. Se abrieron dos jardines en Aysén, Los Ríos y ahora estamos viendo que pasa en la Araucanía”, se lamentaron desde la organización.

Medidas son «imposibles de abordar»

Distanciamiento social, higiene y uso de mascarilla son las condiciones básicas recomendadas por expertos para protegerse del Covid-19. Sin embargo, señalan los trabajadores de JUNJI, estas medidas son imposibles de abordar en los centros educativos, y menos aún sin protocolos.

“Todo se ha hecho a espalda de los trabajadores. Si escuchamos a los especialistas, dicen que la educación inicial debería ser la última en retornar, por los altos riesgos de contagio que hay entre los niños en su primera infancia. Aquí no se está mirando el valor de la vida”, enfatiza la presidenta de AJUNJI, Silvia Silva.

Finalmente, la dirigenta anunció que están reuniendo «todos los antecedentes para acudir a la justicia, si es necesario, para proteger la vida de los niños, sus familias y los trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles».