Trabajadores de RGM en huelga rechazan hostilidad del dueño de la empresa y acusan que cuenta con «escolta de carabineros»

17 días en huelga cumplieron este viernes las y los trabajadores del sindicato de la empresa de mallas RGM, quienes se mantienen movilizados en busca de mejoras salariales, las que no han sido respondidas favorablemente por el dueño de la empresa.

El presidente del sindicato, Pablo Araya, cuenta además que han vivido situaciones de violencia con carabineros y con el dueño de la empresa de mallas. Según señala el dirigente, “el tema está fuerte porque el empresario no quiere ceder, y más encima tiene a su guardia, su escolta personal, que es Carabineros de Chile. El subteniente Pino se acerca cada vez que lo llaman, nos reprimen. Ya tienen algo personal con el presidente del sindicato, que soy yo, que me sigue, poco menos que tengo que salir arrancando porque me quieren llevar detenido las veces que él quiere”.

El trato hacia las y los trabajadores de parte del dueño de la empresa, Renato Gemigniani, tampoco es de lo mejor según cuentan desde el sindicato. Araya comenta que “se presentó el dueño de la empresa, a increparnos, a hacer uso de su prepotencia, y nosotros no nos achicamos y respondimos de la misma manera. Han sido fuertes estos días, pero aquí estamos, más unidos que nunca, se están acercando otros sindicatos a apoyarnos”.

De acuerdo a lo señalado por el dirigente, la empresa RGM indica que la jefatura dice que no tiene recursos económicos para responder positivamente a sus demandas: “Se nos dijo que no tenía plata, que la negociación no la podíamos hacer porque estaba con números rojos, y resulta que ayer nos amenaza que él nos puede tener 4 meses afuera y no va a perder ni un peso. Entonces se contradice”.

“Él habla de números rojos, y trabajó toda la pandemia con permisos falsos, y nosotros por la necesidad de trabajar no quisimos hacer las denuncias porque los compañeros no querían pues se iban a ver afectados. Pero tenía permisos de primera necesidad y resulta que nosotros hacemos mallas de alambres, no sé qué necesidad tenía el país de mallas. Es una empresa que trabaja siempre irregular”, agregó Araya.

Finalmente, las y los 25 trabajadores del sindicato señalan que han pedido a la Inspección del Trabajo que interceda pero no han tenido éxito, por lo que seguirán movilizados.

El dueño de empresa RGM se presentó en la huelga con la prepotencia, arrogancia, y el sentirse dueños de la verdad, como patrón de fundo. Pero encontró la clase obrera luchando con dignidad sin complejos, así avanza el sindicalismo de clase . Viva la huelga del sindicato RGM . pic.twitter.com/GRQbvEiwpL — Cnt Chile (@CntChile) October 6, 2021

Vía Sindical