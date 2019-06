Trabajadores de Walmart Chile a un paso de la huelga legal

El Sindicato Interpresa Walmart Chile, que agrupa a empleados de supermercados Líder, Líder Express, Ekono, Acuenta y Central Mayorista, anunció una serie de acciones protesta este fin de semana en todos los locales que la cadena tiene a lo largo del país.

Según consigna la Radio U. de Chile, la organización laboral se encuentra en pleno proceso de negociación colectiva, por lo que la idea de los representantes es presionar a los ejecutivos de la compañía trasnacional para que se abran al diálogo y acerquen posiciones de cada parte.

En esa línea, el presidente del Sindicato de Interempresa de Walmart Chile (SIL), Juan Moreno, realizó un llamado a los consumidores para que este sábado y domingo no compren en la cadena comercial, ya que habrá manifestaciones, protestas y paralizaciones de advertencia.

“Hay lugares que, derechamente, no va a haber quién los atienda, en otros habrá retraso en la atención, porque nosotros tenemos que hacerle sentir al consumidor que estas transformaciones que quiere hacer la empresa, cuando pretende terminar con el puesto de cajero o a una persona que cumplía una función, ahora tiene que hacer cinco labores diferentes, eso también va a afectar al cliente, porque el trabajador va estar tan agotado que no va a tener fuerza suficiente para atender como corresponde, y eso genera un conflicto entre las partes”, dijo el dirigente.

Para Moreno, la multifuncionalidad de labores, sumada a la automatización que anunciaron los Ejecutivos de Waltmart Chile, significará el despido de más de 3 mil personas. En ese sentido, reconvertir a los empleados dentro de la misma cadena de supermercados para evitar que miles de trabajadores queden sin trabajo, es una de las demandas contempladas en el petitorio de negociación colectiva.

Sin embargo, según Moreno, la solicitud no ha sido tomada en cuenta por la dirección Ejecutiva de Walmart, por lo que, pese a tener también la herramienta de los buenos oficios, protestarán en todos los locales Líder del país.

“Nosotros entendemos que se quieren instalar más máquinas, ciertas tecnologías, pero no a costa de la salud mental, a costa también de tranzar todo, porque si no nos quedaríamos sin ningún derecho laboral que en proceso anteriores hemos logrado. Entonces quieren negociar transformaciones, reconversión, pero tiene que ser con las cartas bien claras, que eso no signifique menoscabar beneficios de los trabajadores”, argumentó Moreno.

Ahora, las más de 17 mil personas asociadas al Sindicato Walmart Chile se aprestan para votar este 25, 26 y 27 de junio, la última oferta de la empresa. Pero, para los dirigentes, la respuesta a sus demandas ha sido bastante “mezquina”, por lo que, anticipadamente, ya auguran un rechazo mayoritario.

Finalmente, los dirigentes del Sindicato Interempresa de Walmart manifestaron que, al ser esta la organización del sector comercio más grande del país, el proceso de negociación colectiva funciona como un espejo para futuros convenios de otras empresas del retail. Por tanto- precisaron- la importante resaltar el resultado final de dicho conflicto laboral.

Vía Diario y Radio U. de Chile