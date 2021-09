Trabajadores del «Club de la Unión» en huelga: Demandan sueldos, cotizaciones y bonos impagos desde marzo de 2020

Una complicada situación es la que viven las y los trabajadores del tradicional Club de la Unión ubicado en el centro de Santiago. Esto, debido a que desde la semana pasada se encuentran en período de huelga por los sueldos que se les deben, además de cotizaciones y bonos.

Sergio Canales es secretario del sindicato y cuenta que desde marzo de 2020, (inicio de la pandemia en Chile), “no estamos trabajando, no nos han pagado sueldos, imposiciones, no nos han pagado Fonasa, todas esas cosas. Nos deben los bonos de septiembre, diciembre, escolaridad, todas esas cosas. Y no les pedimos ni aumento de sueldo, lo único que pedimos es el bono de término de conflicto”.

Sobre la posible quiebra del recinto, el dirigente señala que “no está quebrando, ellos se están aprovechando de eso para asustar a la gente”. Agrega que desde hace 3 a 4 años que les deben imposiciones y además, comentó con respecto a la situación económica del club que los dueños “llamaron a algunas personas, y algunos más crédulos creyeron en ellos y los hicieron firmar un acta de despido. Por no consultarnos a nosotros se equivocaron y les pagaron menos”.

Precisamente, en paralelo, el sindicato presentó una demanda en contra del empleador por sueldos y cotizaciones impagas, que fue presentada en el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, la cual aún se encuentra en trámite.

En total, son 47 trabajadoras y trabajadores del Club de la Unión los que se encuentran movilizados, entre los que se incluyen personal de cocina, garzones y bodega.

Vía Sindical