Trabajadores denuncian a empresa de «desaparecer» y no pagarles ni las cotizaciones ni los finiquitos

Vía Sindical

Un drama total se encuentran viviendo un grupo de 33 trabajadores y trabajadoras subcontratados que prestaban servicios a distintas tiendas del retail como promotores, vendedores y locutores en el ámbito de los perfumes. Esto, porque denuncian que la empresa Yantani desapareció y que la firma mandante, Distribuidora Puig Chile Limitada, no se hace responsable, dejándolos a ellos sin el pago de 16 meses de cotizaciones y sin sus finiquitos.

Julio Santander, vocero de las y los trabajadores afectados, explicó a Sindical.cl que la empresa les debía “16 cotizaciones, nos suspendieron en dos períodos, primero entre marzo y noviembre (2020), nos tomaron por la navidad y enero, y después de nuevo nos volvieron a suspender. Nos mantuvieron con la suspensión y el 7 de septiembre desapareció la empresa y no nos contestan”.

El dirigente acusa que Yantani “mal utilizó la ley para arrancarse, para desaparecer. Estamos desesperados y angustiados porque obviamente estamos todos endeudados y no sabemos lo que va a pasar con el dinero de los finiquitos”.

En total, les deben cerca de 40 millones en cotizaciones entre todas las y los trabajadores, quienes además de eso estuvieron gran parte del año pasado y este con sus contratos suspendidos, hasta que según el vocero, “ya no nos pudieron dar más suspensión de contrato y se arrancaron”.

“Nos sentimos mal porque muchos daban la vida, se ponían la camiseta, trabajábamos fechas importantes como Navidad, nos pedían si nos quedábamos hasta más tarde y nos quedábamos, viajábamos, renunciábamos a nuestras familias, todo por el trabajo. Ellos siempre nos decían que nos pusiéramos la camiseta y ahora nos dejaron botados. Con la pandemia mostraron su verdadera cara”, agregó Santander.

Actualmente, está en curso una demanda laboral por el no pago de cotizaciones, por la no entrega del trabajo convenido y el no pago de remuneraciones, situación judicial que no ha podido prosperar porque la empresa Yantani sigue sin dar señales de vida.