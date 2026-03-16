Trabajadores en alerta: Cervecería Kunstmann inauguró política de «optimización de recursos» en la CCU con 9 despidos

El Sindicato de Trabajadores de Cervecería Kunstmann, afiliado a la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de CCU (FNT-CCU), informó que, desde inicios de 2026, han sido despedidos 9 empleados de la empresa y miembros del sindicato, lo que equivale a un 12% de los agremiados.

Al respecto, el presidente de la agrupación, Rodolfo Almonacid, notificó que los despidos seguirán un curso legal, representados por el abogado del sindicato.

Según Almonacid, los despidos se judicializaron «sebido a que no hubo un preacuerdo con la empresa para una mejor salida de los compañeros».

«Antiguamente, cuando ocurrían despidos, existía un acuerdo con la empresa de manera que los trabajadores podían migrar con un porcentaje adicional y sin descuento para la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), lo cual aceleraba el proceso, ahorraba honorarios de abogados, evitaba los 3 a 6 meses que se extienden los juicios, etc. Sin embargo, en esta ocasión la empresa señaló que no estaba en condiciones de acceder a esa práctica pactada. En consecuencia, se adoptó el rumbo legal», explicó el abogado.

Sobre la causal que esgrimió la compañía para los despidos, Almonacid indicó que fue a través del artículo 161 del Código del Trabajo, y en su justificación específica, «por optimización de recursos y la reestructuración del área».

Finalmente, junto al tesorero y el secretario del sindicato, Luis Pérez y Luis Sandoval respectivamente, Almonacid precisó que ante los despidos en la Cervecería Kunstmann, los demás sindicatos de la Federación se encuentran alertas, toda vez que se tiene conocimiento de que habrá más despidos tanto en el sector industrial, como en el área comercial de la CCU.

Toda esta situación ocurre mientras, de acuerdo al último reporte de la revista Forbes, el Grupo Luksic, propietario de CCU, escaló en el ranking de multimillonarios del planeta del puesto 70 al 35, registrando una fortuna total de 52,6 mil millones de dólares.

Chile. Con 9 despidos, Cervecería Kunstmann inauguró política de «optimización de recursos» en la CCU: Sindicatos en alerta https://t.co/JYD4VDHZOi pic.twitter.com/zNqlk7DKiG — Federación Nacional de Trabajadores/as de la CCU (@ccu_federacion) March 16, 2026

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