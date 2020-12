Trabajadores piden más fiscalización en el aforo de los centros comerciales

Vía Sindical

Esta semana se conoció la noticia de que el centro comercial Mall Plaza Oeste habría permitido el ingreso de más público que las 9 mil personas permitidas, superando el aforo de resguardo sanitario.

“Recibimos una denuncia de distintas personas, indicando que acá en el Mall Plaza Oeste no se estaba cumpliendo el aforo”, dijo la seremi de salud de la Región metropolitana, Paula Labra, quien esta semana se hizo presente en el lugar para revisar el cumplimiento del protocolo y sancionó al Mall Plaza Oeste por no respetar el límite de clientes permitidos en su interior.

Leandro Cortés, secretario general de la Confescove, que reúne a trabajadores del Retail, señaló que según la información que se recibió, el mall no ha sido cerrado, sino que lo multaron por 50 millones de pesos por el tema del aforo y que actualmente siguen atendiendo.

El problema, a juicio del dirigente, es que no han sido rigurosos con las acciones sanitarias, ya que hay espacios que están dentro del mall, como una clínica y un estacionamiento, “donde no se regula a la gente que ingresa. Las medidas no son estrictas como debiesen ser, lamentablemente”, dijo Cortés a Sindical.cl.

Desde la perspectiva de los trabajadores, lo ocurrido esta semana en mall Plaza Oeste es una situación delicada, ya que por una parte pone en riesgo su salud.

“Queremos cuidar la vida y salud. Los trabajadores quieren aprovechar estos meses para vender, entonces no quieren que se cierre el mall, pero es necesario y urgente que la empresa tome las medidas que corresponda para seguir vendiendo”, concluyó Leandro Cortés.