Tras conversar con partidos del socialismo democrático, Jeannette Jara se reúne con Partido Popular para afianzar el electorado de izquierda fuera del oficialismo

En la recta final de la campaña presidencial para el periodo 2026-2030, la candidata Jeannette Jara sostuvo este jueves 6/11 una reunión con representantes del Partido Popular, liderados por el dirigente sindical Cristian Cuevas.

En la instancia participaron además la exalcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, junto a Felipe Parada, la vicepresidenta de la Mujer del partido, María Jesús Aguilar, y el panelista de televisión y encargado internacional de la colectividad Juan Pablo Sanhueza.

Este encuentro que se suma a los sostenidos durante estos días por Jara con fuerzas del socialismo democrático, con el objetivo de consolidar una base amplia de respaldo en el campo progresista y de izquierda.

Durante la cita, se abordaron los principales ejes programáticos para la última semana de campaña, poniendo especial énfasis en asegurar condiciones materiales de bienestar, recomponer el pacto social con el mundo del trabajo y avanzar en transformaciones estructurales que fortalezcan la capacidad del Estado para garantizar derechos sociales universales.

Al respecto, Jeannette Jara sostuvo que «esta articulación política es fundamental para enfrentar los desafíos país con visión de futuro, con gobernabilidad responsable, pero también con convicción de cambio».

Desde el Partido Popular, en tanto, destacaron la importancia de este diálogo para fortalecer la unidad y asegurar que el proyecto transformador se exprese con fuerza en las urnas.

«Este encuentro permite seguir fortaleciendo la alianza que se viene dando desde que Jara ganó las primarias y nuestro partido se sumó a su campaña. Le manifestamos nuestro compromiso y el aporte que podemos hacer para fortalecer el mundo de los trabajadores y trabajadoras, el mundo ecologista y animalista, y la articulación con las fuerzas de cambio y transformación en Latinoamérica y El Caribe», señaló Cristián Cuevas.

El comando de Jeannette Jara adelantó que esta semana continuará ampliando espacios de acuerdos con diversas fuerzas territoriales, sindicales y sociales, buscando consolidar una mayoría que permita avanzar en justicia social, crecimiento con equidad y trabajo decente para Chile.

Sigue leyendo:

El Ciudadano