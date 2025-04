Tras reportaje de El Ciudadano sobre niñeras: Formalizan a Cathy Barriga por malversación de caudales públicos quedando con arresto domiciliario nocturno

En enero pasado, el Equipo de Investigación de El Ciudadano tuvo acceso exclusivo a la declaración de Japaz ante el Ministerio Público, revelando importantes y enigmáticos detalles de la administración de Barriga en la entidad edilicia. Niñeras pagadas con fondos municipales, la creación de una unidad para «ayudarla» con sus problemas domésticos, y desaparición de documentos a manos de Barriga, son algunas de las revelaciones del exmano derecha, quien fue formalizado junto a la exalcaldesa en enero de 2024.

Japaz reveló que Barriga contrataba a las cuidadoras de su hijo menor con fondos municipales, a pesar de ser un oficio que no tenía relación con la Municipalidad, sino más bien con su vida privada y familiar.

«Ahí me enteré de lo de Kimberly Guajardo, que estaba contratada por el municipio pero era la cuidadora de R*. Quiero decir que no en forma infantil, sino que de forma muy consciente, ella sabía que estaba cometiendo un ilícito. Ningún asesor le dijo que contratara con platas fiscales a la niñera de su hijo, y lo reiteró en cuatro ocasiones. En las tres ocasiones posteriores yo me opuse. A ella le siguieron pagando muchos años más, y su única función era ser la niñera. Ella estaba 100% consciente de que lo que estaba haciendo no correspondía, pero supe cuando la embarrada ya estaba hecha. Todos sabían en la administración que Kimberly estaba para cuidar a R y se pagaba con fondos municipales», explicó el exfuncionario.

Finalmente, durante la mañana de este martes y en el 9º Juzgado de Garantía de Santiago, se realizó la audiencia de formalización en contra de Barriga, por los delitos de malversación de caudales públicos y negociación incompatible, quedando bajo la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, tras fijarse un plazo de investigación de 60 días.