Trenes para Chile: Presidente Boric encabezó puesta en marcha de los nuevos buscarriles para el Ramal Talca-Constitución

El Presidente Gabriel Boric encabezó este miércoles 25/2 la puesta en marcha de los nuevos buscarriles para el Tren Ramal Talca-Constitución en Colín, comuna de Maule, actividad en la que también estuvo presente el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

El servicio ferroviario del ramal Talca-Constitución es una histórica ruta de 88 kilómetros de extensión y 11 estaciones, que conecta la capital de la Región del Maule con la costa. La antigüedad de sus buscarriles, en operación desde 1962, hacía necesaria su renovación por equipos de última generación.

Así, con una inversión de 15 millones de dólares, los nuevos trenes fueron diseñados con altos estándares de tecnología, confort y accesibilidad. Cuentan con capacidad para 80 pasajeros sentados y 140 de pie, asientos ergonómicos con apoyabrazos y mesas retráctiles, aire acondicionado independiente por coche, accesos amplios, puertos USB, baños con accesibilidad universal y espacios adaptados para personas con movilidad reducida.

Para conmemorar este hito, el Presidente Boric realizó un recorrido en tren en el tramo entre Talca y Colín, junto a autoridades locales y vecinas y vecinos del sector.

«Es emocionante ver cómo estos buscarriles modernos, cómodos, de alto estándar tecnológico, se complementan con las historias humanas de cada uno de ellos. Me contaba el conductor que antes en invierno pasaban frío y en verano se morían de calor, y que hoy día, cuestiones tan sencillas como tener aire acondicionado, como tener un sillón que esté a la altura, son condiciones laborales que mejoran la calidad de vida de los trabajadores», contó el Mandatario.

«Esto beneficia a cientos de familias, le da dignidad a este lugar, y le da también potencialidad de crecimiento», agregó el Jefe de Estado.

Trenes para Chile: 66 millones de pasajeros en 2025

Actualmente, uno de los trenes de esta ruta de la Región del Maule opera en marcha blanca con una frecuencia especial los martes y jueves en la mitad del recorrido, entre las estaciones de Talca y González Bastías.

A partir del 3 de marzo, y durante todo ese mes, el tren realizará el servicio completo en 2 de las 4 frecuencias diarias, y luego, se reemplazará la totalidad de la flota con tres nuevos trenes.

«Mientras continúan las evaluaciones y obras complementarias en la vía, el viaje mantendrá los itinerarios y tiempos de viaje actuales de 3 horas y 30 minutos. Con estas nuevas obras, se espera que durante el primer semestre de este año los tiempos de viaje disminuyan a 2 horas y 50 minutos», informaron desde el Gobierno.

En esa línea, el Presidente Boric destacó que «tras 4 años de gestión, estamos orgullosos de que el plan Trenes para Chile avance a paso firme, llevando alegría, comodidad y una mejor conectividad para compatriotas a lo largo de todo el territorio».

«Ese entusiasmo se traduce también en cifras y en una mejor calidad de vida. Para eso está la política. El buen uso de trenes se refleja en la histórica cifra de 66 millones de pasajeros en 2025», resaltó Boric.

Por su parte, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, dijo que es «realmente un orgullo ser parte de esta fase de cierre de la marcha blanca del primero de los tres trenes nuevos que reemplazarán al buscarril. Tras prácticamente un mes de pruebas entre Talca y González Bastidas, desde el 3 marzo, iniciaremos de forma paulatina las salidas entre la capital del Maule y Constitución».

«Este hito demuestra que el Plan Trenes para Chile no busca sumar material rodante porque sí: se trata de reducir brechas de calidad para habitantes de diversos puntos del país, aprovechando las ventajas que tiene el modo ferroviario», agregó el ministro Muñoz.

Tras cuatro años de gestión, estamos orgullosos de que el plan Trenes para Chile siga avanzando a paso firme, facilitando y reduciendo tiempos de viaje para compatriotas a lo largo de todo el país.



Como ya lo anticipé, desde la Estación Colín en Maule, celebramos la llegada y… pic.twitter.com/4T590BjgNL — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 25, 2026

¡Llegaron trenes más modernos! Así será la nueva flota del Ramal Talca-Constitución 🇨🇱



✅ Mayor tecnología, comodidad y accesibilidad.

✅ Nuevo centro de mantenimiento y recuperación de estaciones y paraderos.

✅ Traslados tomarán 40 minutos menos al finalizar las obras. pic.twitter.com/mhvtCvOJbP — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) February 25, 2026

