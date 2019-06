U. de Chile invita a seminario «Desafíos del derecho a la negociación colectiva y a la huelga»

El Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, de la Universidad de Chile, invita a participar del seminario «Desafíos del derecho a la negociación colectiva y a la huelga, una mirada desde Chile y el Derecho Internacional del Trabajo», el cual se realizará el miércoles 26 de junio, a las 18 horas, en la Aula Magna de la Facultad de Derecho, ubicada en Pío Nono 1, Piso 1.

Entre los expositores estará Mauricio Peñaloza, Director del Trabajo, Andrés Aylwin, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Chile, además de otros invitados nacionales e internacionales.

La actividad es de carácter gratuita y las inscripciones deben realizarse hasta el martes 25 de junio vía mail, a la dirección [email protected]

Invitados internacionales

Alan Bogg, professor of Labour Law, University of Bristol

Tania Novitz, professor of Labour Law, University of Bristol

Invitados nacionales:

Andrés Aylwin, profesor de Derecho del Trabajo, Universidad de Chile.

Luis Lizama, profesor de Derecho del Trabajo, Universidad de Chile.

Inaugura:

Mauricio Peñaloza, Director del Trabajo

Presenta:

Matías Rodríguez, Assistant Teacher of Jurisprudence, University of Bristol

Modera:

Ricardo Buendía, Doctor of Philosophy Student, University of Bristol