“Defensor de Pinochet” y “ultraconservador”: así describen medios internacionales el triunfo de Kast

En sus primeras reacciones al balotaje chileno, distintos medios internacionales han enmarcado el triunfo de José Kast como el regreso del pinochetismo al poder y como la instalación del presidente más derechista desde el retorno a la democracia, describiéndolo a la vez como “defensor del legado del dictador” y “abogado ultraconservador” en sus portadas y análisis.

“Regresa el pinochetismo”: Kast como continuador del legado de la dictadura

Entre los primeros en reaccionar estuvo teleSUR, que tituló su nota principal: “Regresa el pinochetismo en Chile: Kast gana elecciones presidenciales” (en español: “Regresa el pinochetismo en Chile: Kast gana elecciones presidenciales”). En el texto, el medio afirma que Kast, quien “hizo campaña por la continuidad de Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda en democracia”.

La nota recuerda que el hoy presidente electo apoyó el “Sí” a la continuidad del régimen en 1988 y enfatiza que, a diferencia de otros mandatarios de derecha de la posdictadura, Kast se identifica abiertamente con ese pasado.

Desde España, la televisión pública RTVE publicó el reportaje titulado “La alargada sombra de Pinochet sobrevuela de nuevo el sillón presidencial chileno”. Allí se señala que los sondeos daban como ganador a Kast, “que defiende gran parte del legado del dictador”.

“Abogado ultraconservador” y “ultra-conservative”: las etiquetas que se repiten

Una segunda línea común en los titulares es la calificación de Kast como ultraconservador. El canal ruso RT publicó: “José Antonio Kast, ultraconservador que ganó la presidencia de Chile en su tercer intento”, destacando que el abogado de 59 años obtuvo la victoria en su tercera campaña presidencial consecutiva.

Desde Cuba, Cubadebate informó que “el abogado ultraconservador José Antonio Kast, de 59 años, ha sido proclamado presidente electo de Chile tras una victoria contundente”, subrayando que su campaña se centró en un “discurso de mano dura y fronteras blindadas”.

En el mundo angloparlante, la agencia Associated Press (AP) publicó una crónica cuyo encabezado resume el resultado como una “gran victoria de un ultraconservador” que le da a Chile “su presidente más derechista en décadas«. En el primer párrafo, AP describe a Kast como un “exlegislador ultraconservador” que obtuvo una victoria impactante en la elección presidencial y “preparó el escenario para el gobierno más de derecha en 35 años de democracia”.

El diario británico The Guardian abrió su nota con el encabezado “Ultra-conservative José Antonio Kast elected Chile’s next president” (en español: “El ultra-conservador José Antonio Kast es elegido próximo presidente de Chile”). En el subtítulo lo define como “hijo de un miembro del partido nazi y admirador del dictador Augusto Pinochet”. En el cuerpo del texto destaca que es conocido por su oposición al aborto y al matrimonio igualitario.

También en Reino Unido, los resúmenes informativos de The Times destacan la idea de que un “Pinochet admirer” (admirador de Pinochet) gana la elección chilena “en un giro a la derecha”, reforzando la lectura de continuidad con el legado autoritario y económico de la dictadura.

En Francia, Le Monde utilizó también la fórmula que destaca el elemento ultraconservador en su edición en inglés: “Ultra-conservative’s election win gives Chile its most right-wing president since dictatorship” (en español: “(La victoria de un ultra-conservador da a Chile su presidente más derechista desde la dictadura”), resaltando que Kast superó el 58 % de los votos sobre la candidata comunista Jeannette Jara.

En conjunto, estas miradas muestran que, para buena parte de los medios internacionales, el triunfo de José Antonio Kast no solo instala en La Moneda a un “abogado ultraconservador”, sino también al primer presidente explícitamente vinculado al legado de Pinochet desde el retorno a la democracia, con una agenda de mano dura, control migratorio y recorte del gasto que será observada de cerca fuera de Chile.