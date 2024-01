«Un hito judicial»: Director de Amnistía Internacional saluda audiencia de formalización de Ricardo Yáñez y cuestiona su permanencia al mando de la policía

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 7 de mayo, la audiencia de formalización de la investigación en contra del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por causas ligadas a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social de 2019.

La audiencia de formalización se llevará a cabo a las nueve de la mañana.

A la instancia, también están citados los imputados Mario Alberto Rozas Córdova y Diego Hernán Olate Pinares, ex director general y ex sub director de Carabineros, respectivamente.

Los tres son acusado por su eventual responsabilidad de mando en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la revuelta social.

Te interesa leer: Tribunal ya fijó la fecha para la formalización de Ricardo Yáñez

Tras darse a conocer la noticia, el director Ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, valoró que ya se cuente con una fecha de formalización para el director General de Carabineros, no obstante, cuestiona que, pese a esta decisión, se mantenga frente del cuerpo policial.

«Siempre señalamos que no solamente había que esclarecer la responsabilidad de quienes causaron directamente las lesiones a quienes se manifestaban, sino también de los mandos, sobre todo los mandos estratégicos como los que hoy día se están solicitando su formalización», expresó Bustos en una entrevista con Radio U. de Chile.

En este sentido, recordó que desde que se iniciaron las investigaciones para esclarecer los hechos registrados durante el estallido social y la violencia policial ejecutada contra los manifestantes, Carabineros no prestó la colaboración necesaria.

«Los antecedentes se han ido entregando de manera muy fragmentada y a nuestro juicio es insostenible la permanencia del general Yáñez a cargo de una institución es responsable de cumplir la ley, cuando su director está hoy día pronto a formalizarse por graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos», puntualizó el director Ejecutivo.

Seguir leyendo: Fiscalía solicitó la formalización de Ricardo Yáñez por causas ligadas a violaciones a los derechos humanos durante el estallido social

Por esta razón, calificó como un hito la decisión de efectuarse una audiencia de formalización contra Yañez y manifestó la necesidad de iniciar una reforma a Carabineros.

Dicha reforma —indicó el director de Amnistía Internacional—, podrían acoger todas las recomendaciones y propuestas presentadas por los diferentes organismos de derechos humanos.

«Eso sigue pendiente y claramente los hechos y los hitos judiciales que se han dado a conocer muestran aún más la relevancia que desde el Gobierno se avance en esa reforma pendiente», recalcó.

Te interesa leer: Karinna Fernández, abogada querellante en causa de violaciones a los DDHH durante el estallido: «El general Ricardo Yáñez no ha colaborado»