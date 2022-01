Un llamado urgente: Piden al nuevo Gobierno trabajar en soluciones estratégicas para manejar la crisis hídrica

Un llamado «urgente» al nuevo gobierno de Gabriel Boric, realizaron el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, miembros del Concejo Municipal y dirigentes vecinales de Laguna Verde, para que se priorice y trabaje en soluciones estratégicas para abordar la crisis hídrica que afecta a la comuna, a la región y a todo el país.

«Estamos expectantes que con el nuevo gobierno encabezado por el Presidente electo Boric, podamos abordar una serie de materias con la radicalidad y profundidad que se requiere, considerando el contexto actual y con la suficiente mirada estratégica. La situación hídrica que vive el país, la región y prontamente comunas como Valparaíso, nos obliga a repensar un modelo que vaya más allá de la distribución de agua con camiones aljibes», afirmó el alcalde porteño.

Para Sharp, «se requieren inversiones para estudios y obras, y recuperar el agua como bien público. Estamos en medio de unas las crisis ambientales e hídricas más graves del último tiempo, lo que nos debe llevar a repensar el modelo de desarrollo y producción que el país ha impulsado hasta ahora».

Un ejemplo concreto de esta problemática es lo ocurrido hace unos días en la comunidad de Laguna Verde, que se vio gravemente afectada por el desabastecimiento de agua potable para consumo humano. Quién conoce de cerca esta problemática es el presidente de la Junta de Vecinos 208-B, Hernán Báez, quien lamentó que actualmente los vendedores de agua potable en la localidad están cobrando hasta $25.000 por metro cúbico, un costo altísimo que algunos vecinos y vecinas no pueden costear.

«Aquí hay una situación bastante preocupante, porque la verdad que se arrastra por años, años, y años. Se necesitan soluciones más permanentes, como agua potable rural, y para eso tiene que haber una voluntad política desde el Gobierno Central para asignar los recursos que puedan permitir que acá, por lo menos en Laguna Verde, haya unas dos o tres APR (Agua Potable Rural) más», opinó el dirigente.

«Va llegando cada vez más gente a vivir acá. Porque como las viviendas están caras, la gente busca alguna alternativa económica. Y dentro de todo, acá en Laguna Verde están vendiendo terrenos baratos, pero no tienen ningún servicio básico. Por lo tanto, acá las autoridades del Gobierno Central tienen mucho que decir», agregó Hernán Báez.

Por su parte, el concejal Vladimir Valenzuela recordó que «el agua, siendo un elemento vital del ser humano, debiese ser un derecho básico y no una mercancía con precios elevadísimos que no todas las familias pueden pagar. Este problema no se va a resolver sólo con camiones aljibes. Se requiere de políticas de Estado, de respuesta rápida del Gobierno Central y de inversión en infraestructura».