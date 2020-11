Unión Portuaria tras anuncio de Piñera sobre segundo retiro de las AFP: Llamamos al pueblo chileno a movilizarse

La Unión Portuaria de Chile, sindicato que agrupa a gran parte de los trabajadores portuarios a nivel nacional, manifestó a través de un comunicado su rechazo al anuncio del Gobierno de Piñera de impugnar en el Tribunal Constitucional el proyecto que permitiría un eventual segundo retiro de 10% de los fondos de AFP, y anunció acciones de presión y movilización.

“Llamamos al pueblo chileno a movilizarse”, es una de las frases con que anuncian acciones para presionar la promulgación del proyecto del segundo retiro. “Los trabajadores portuarios evaluamos acciones de presión y movilización. Tenemos que usar nuestra capacidad estratégica para recordarle, nuevamente, a los dueños de Chile, que los que mandan son los trabajadores y el pueblo organizado”, agregaron en el comunicado, que compartimos íntegramente a continuación.

“Llamado al pueblo chileno a movilizarse

Unión Portuaria de Chile y la solicitud de inconstitucionalidad del segundo retiro

El mal gobierno de Sebastián Piñera ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional para solicitar que se declare inconstitucional el segundo retiro de los fondos de pensiones de los trabajadores. Ante esta infame solicitud, nuestra organización declara:

1.- Igual que en el primer retiro, los portuarios denunciamos el abandono de este gobierno a la población quienes, obligados por las circunstancias, tienen que echar mano a sus propios ahorros para paliar los desastrosos efectos de la pandemia. Aún así, las malas pensiones futuras no tienen necesariamente que ver con estos retiros sino más bien con la lógica rentista y especulativa con que se manejan los fondos de pensiones por parte de las AFP´s, evidencia de que en nuestro país no existe un verdadero sistema de seguridad social.

2.- Apoyamos decididamente este segundo retiro del 10% porque ante la vulneración al derecho humano a la dignidad, no queda otra opción que esta medida.

3.- Rechazamos el proyecto “alternativo” de retiro que presentó el gobierno ya que se trata de un auto-préstamo, irónicamente, en uno de los países con la población más sobre endeudada de la OCDE. Además de tener que devolver obligatoriamente el dinero, el retiro está sujeto a impuestos según ingresos. Asimismo, el monto de retiro máximo es inferior al proyecto que se tramita actualmente ($2,9 millones versus 4,3 millones). Estas consideraciones nos obligan a posicionarnos en contra de este salvataje del gobierno a las AFP y a apoyar un retiro sin condiciones, por los mismos montos la primera vez, sin devolución obligatoria y libre de impuestos.

4.- Esta provocación del gobierno reinserta el debate sobre la legitimidad del Tribunal Constitucional. A nuestro juicio, esta institución es una tercera cámara que desperfila la voluntad popular y sirve como cortafuegos de los grandes grupos económicos y los gobiernos títeres. El debate constitucional en curso debe transitar hacia la eliminación del actual Tribunal Constitucional en la búsqueda de profundizar la democracia popular, achicando el camino a los políticos profesionales que se han burlado sistemáticamente del pueblo chileno.

5.- Esperamos que el Senado, y los partidos políticos que participan en él, aprovechen esta oportunidad de resarcirse de las acusaciones de que sólo legislan en favor de las fortunas que los apoyan en sus campañas y no de sus votantes que en este momento por abrumadora mayoría les piden aprobar este retiro en una sola cuota, y lo antes posible, pues muchos se encuentran en absoluta depresión por la crisis de la pandemia y este verano no tendrán como trabajar ni generar el ingreso perdido y mucho menos uno nuevo. De no hacerlo ya sabremos bien quienes están por un país más justo y quienes sólo quieren mantener todo igual.

6.- Llamamos al pueblo chileno a movilizarse. Los trabajadores portuarios evaluamos acciones de presión y movilización. Tenemos que usar nuestra capacidad estratégica para recordarle, nuevamente, a los dueños de Chile, que los que mandan son los trabajadores y el pueblo organizado.

UNION PORTUARIA DE CHILE”.