Usurpación de la soberanía popular: Institucionalidad impide asumir Alcaldía de San Antonio a Constanza Lizana, mientras ilegítimo reemplazante tramita adquisiciones

Como en el resto del país, para este lunes 28 de junio estaba previsto que se llevaría a cabo las ceremonias de cambio de alcaldes y concejales de las comunas de Valparaíso. Sin embargo, los municipios debieron avisar a las comunidades que debido a que aun no llegaba el fallo del Tribunal Electoral Regional (TER) que ratificara las elecciones del pasado mes de mayo, no se podrían llevar a cabo los traspasos de mando oficial.

Debido al retraso del TER sólo se oficializó la elección en 12 de los 38 municipios, por lo que más de una veintena de municipios de la región de Valparaíso se vieron afectados.

Sigue leyendo: Ante retraso en actas del Tribunal Electoral Regional suspenden varios cambios de mando de alcaldes y concejales en Valparaíso

Por ejemplo, en la provincia de San Antonio se debió suspender las actividades de cambio de mando en todas las comunas, ya que el Tribunal Electoral Regional no ha notificado la sentencia de proclamación de alcalde y concejales del territorio

Esta situación fue criticada ampliamente por todas las entidades de la provincia, quienes urgieron a la entidad a apurar este tramite, que impidió que el voto de la ciudadanía pudiera hacerse efectivo como en otras comunas del país.

Atención a la siguiente información pic.twitter.com/1OcjyjKsna — Muni San Antonio (@imsanantoniocl) June 28, 2021

Una de las primeras comunas que dio a conocer la suspensión de la sesión que instalaría a las nuevas autoridades comunales fue la de San Antonio, donde Constanza Lizana (independiente) debía asumir la alcaldía de mano de Omar Vera, y quien hasta el momento no recibe el documento oficial para poder juramentarse en el cargo por el que fue electa.

A través de una declaración publicada en su cuenta en la red social Facebook la alcaldesa denunció que hasta este martes no ha podido asumir la gestión de la Municipalidad de San Antonio.

«Ya es martes y aún no nos permiten asumir, sin embargo y como lo dijimos siempre, seremos menos escritorio y más territorio: seguimos con todo, defenderemos el derecho de las personas a decidir y cumpliremos nuestro compromiso de trabajar para cambiar las cosas junto a las comunidades», afirmó la abogada, especialista en derecho urbanístico por la Universidad Católica, y diplomada en Derechos Humanos, Derecho a la Ciudad y Políticas Públicas por la Fundación Henry Dunant.

Usurpación en San Antonio

Sin embargo, Lizana advirtió sobre una situación irregular, ya que se designó a una «autoridad» que está ejerciendo funciones y realizando trámites propios de un edil.

«Lo que está pasando es gravísimo, el día de hoy San Antonio no cuenta con Concejo Municipal que fiscalice al Alcalde. En contra de la voluntad soberana del pueblo hoy se encuentra una autoridad designada que no fue elegida por las personas», indicó.

Denunció que con esa autoridad impuesta el Tribunal Electoral Regional está pasando por encima de la voluntad de lla comunidad.

«Finalmente es ese tribunal quien hoy determina de facto a las autoridades de nuestras comunas. Los medios de comunicación hablan de «chascarro», «anécdota» un «simple atraso», mientras «el Gobierno y el Congreso siguen en silencio», condenó la alcaldesa de San Antonio.

«En mi opinión lo que está ocurriendo es gravísimo. ¿Quién eligió finalmente al Acalde que hoy ejerce?, ¿Quién reemplaza a las concejales y concejales que elegimos?; ¿Quién será responsable de las actuaciones de la municipalidad estos días?», preguntó Lizana.

La abogada relató que para este martes se citó a una reunión de comunas puerto, donde elle como alcaldesa no podrá participar del debate y las decisiones que ahí se tomen.

«Hoy queda claro que ese discurso de que «las instituciones funcionan» ha sido como el cartel de «hoy no se fía, mañana si», pues las instituciones hoy no dan el ancho y no entienden que Chile y San Antonio despertamos y tratan por secretaría de frenar los cambios que las comunidades y pueblos necesitamos, merecemos y construiremos», alertó.

Pese a este panorama, la alcaldesa ratificó su compromisode hacer cumplir el mandato soberano del pueblo que la eligió como alcaldesa en los comicios del 15 y 16 de mayo.

«Que quede clarito: Defenderemos la #AlcaldiaCiudadana de #SanAntonio y cumpliremos con el mandado soberano», aseguró la abogada en la publicación.

Protesta en San Antonio

Ante lo acontecido en San Antonio, pobladoras y pobladores se movilizaron este martes hasta ela puerta del Municipio para exigir que se entregue el cargo a la Alcaldesa electa Constanza Lizana, se respete el estado de derecho y la voluntad popular expresada por la comunidad.