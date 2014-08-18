Valdivia: Derrame «controlado» en Celulosa Arauco incluyó compuesto químico asociado a muerte masiva de peces en 2014

Empresa informó que el lunes 11 de agosto ocurrió una 'proyección controlada de material' que incluyó la liberación de 'residuos propios del proceso (entre ellos licor verde)'. Este compuesto es el mismo que se derramó en esa planta de Arauco en enero de 2014, detectándose la muerte masiva de peces en el río Cruces solo 3 días después.

Autor: El Ciudadano
Un reporte del portal Ciper señala que la empresa Celulosa Arauco confirmó que en un reciente derrame «controlado» ocurrido en su planta en Valdivia, se incluyó un compuesto químico asociado a la masiva mortandad de peces registrada en el Río Cruces en 2014.

«La empresa confirmó a Ciper que el pasado lunes 11 de agosto ocurrió una ‘proyección controlada de material’ que incluyó la liberación de ‘residuos propios del proceso (entre ellos licor verde)’. Este compuesto es el mismo que se derramó en esa planta de Arauco en enero de 2014, detectándose la muerte masiva de peces en el río Cruces tan sólo tres días después, aunque la justicia determinó que no se podía responsabilizar a la compañía», se lee en el encabezado de la publicación.

Sobre este último derrame, la empresa declaró al citado medio que el material fue ‘contenido’ dentro de sus instalaciones, asegurando que ‘no representó riesgo para las personas ni para el medio ambiente’. En tanto, la Superintendencia de Medio Ambiente publicó un video en redes sociales indicando que no hubo afectación ambiental.

Mientras, desde el municipio de Valdivia, la alcaldesa Carla Amtmann afirmó que «por situaciones como esta es que urge contar con la Norma Secundaria de Calidad Ambiental. Nos daría certezas y un monitoreo claro y transparente para todas y todos quienes habitamos la comuna».

Lee el reporte completo de Ciper aquí

