Valparaíso: Apoderados se declaran «en rebeldía» frente al plan de retorno a clases del Gobierno

Ante la insistencia manifestada por el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, para implementar el retorno a clases presenciales en las próximas semanas, es que más de 15 centros de padres y apoderados de Valparaíso firmaron un “Acuerdo por la Educación Pública”, donde ratifican su oposición al plan.

En el documento, el que también firmó la Alcaldía Ciudadana y la Corporación Municipal de Valparaíso, se manifiesta la decisión de que en la comuna “no se volverá a clases presenciales durante el año 2020. Debido a que no existen las condiciones sanitarias para evitar un aumento en la tasa de contagios del virus Covid 19 que pueda derivar en situaciones más complejas para la vida de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Para reforzar esta decisión y tener la representatividad de todas las comunidades escolares, se realizará una encuesta en todos los establecimientos”.

Al respecto, el alcalde Jorge Sharp, señaló que “suscribimos un acuerdo muy importante en un punto extremadamente sensible que tiene que ver con señalarle al Ministerio de Educación que en Valparaíso las clases presenciales en la educación pública no se van a realizar durante el año 2020. No queremos poner en peligro a las familias porteñas, y en particular a los niños y niñas que son parte de la educación pública”.

En la misma línea, Macarena Sánchez, apoderada de la Escuela Pablo Neruda, indicó enfáticamente que “nuestra postura como apoderados es que nuestros hijos no pueden volver. No están las condiciones sanitarias, ni de infraestructura, ni de ningún tipo para que nuestros hijos vuelvan a clases presenciales”.

En tanto, Ana Jorquera, apoderada de la Escuela República del Uruguay, manifestó que “me parece súper importante lo que se está haciendo ahora porque se nos está dando la oportunidad de nosotros hablar por los apoderados. Antes no se veía esta situación y ahora estamos agradecidos de lo que están haciendo con nosotros, trabajar conjuntamente para ayudar a todos los apoderados de la región.

En este momento no se dan las condiciones de volver a clases, no están las condiciones aptas para que los niños vuelvan a clases”.

El acuerdo firmado contempla otros 5 puntos, que consideran un plan de acción conjunto para mejorar el servicio de alimentación entregado por JUNAEB; la facultad de promoción automática en base a evaluaciones integrales para que los estudiantes no ven a afectados sus procesos de aprendizaje; la coordinación para obtener recursos a nivel central para que cada establecimiento cuente con un plan que permita monitorear el cumplimiento de apoyos específicos a los estudiantes del Programa de Integración Escolar (PIE); el diseño de un plan conjunto para buscar mecanismos que puedan reemplazar el actual sistema de financiamiento de la educación pública; y la mantención de la Mesa de trabajo para conocer los alcances de la aplicación de la Ley de Educación Pública.