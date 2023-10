Valparaíso: Gobernador Mundaca y alcaldes de 26 comunas piden al Gobierno aumentar el presupuesto para la región

El Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se reunió con 26 alcaldes de la región para abordar la propuesta presupuestaria parte del Gobierno Central, la que -según lo expuesto- sólo considera un aumento del 3,6% del presupuesto en comparación al año 2023, cifra que está muy por debajo del reajuste de 36% solicitado por el GORE al Ministerio de Hacienda.

Durante el encuentro, Mundaca recalcó que el actual presupuesto, cercano a los $95 mil millones, sólo aumentaría a $101 mil millones en 2024, lejos de lo solicitado en el Anteproyecto Regional de Inversión (ARI), y más aún considerando que -en esta propuesta- la Región de Valparaíso estaría en 7° lugar respecto a los demás gobiernos regionales.

Junto a esto, se señaló que la nueva partida presupuestaria consideraría restricciones al gasto regional, terminando con la asignación de recursos de forma directa, poniendo en riesgo la realización de iniciativas como los proyectos de interés regional, FIC y similares, los que tendrían que responder al nivel central, generando una mayor burocracia en el proceso de inversión.

Durante la instancia, se dieron cita los alcaldes y alcaldesas de Valparaíso, Jorge Sharp; de Quilpué, Valeria Melipillán; de Concón, Freddy Ramírez; de Viña del Mar, Macarena Ripamonti; de Villa Alemana, Javiera Toledo: de Papudo, Claudia Adasme; de La Cruz, Filomena Navia; de Cartagena, Rodrigo García; de Catemu, Rodrigo Díaz; de Putaendo, Mauricio Quiroz: de Cabildo, Víctor Donoso; de San Felipe, Carmen Castillo; de San Esteban, Christian Ortega; de Panquehue, Gonzalo Vergara; de Santa María, Manuel León; de Limache, Daniel Morales; de Juan Fernández, Pablo Manríquez; de Santo Domingo, Dino Lotito; de El Tabo, Alfonso Muñoz; de Nogales, Margarita Osorio; de Olmué, Jorge Jil; de Petorca, Ignacio Villalobos; de Hijuelas, José Saavedra; de La Ligua, Patricio Pallares; de Quillota, Óscar Calderón; y de El Quisco, José Jofré.

En ese sentido, una de las conclusiones del encuentro, donde también participaron consejeros y consejeras regionales, y el prorector de la Universidad de Valparaíso, Christian Corvalán, fue el acuerdo de las autoridades de dirigirse a La Moneda para abordar directamente la situación con el Gobierno.

Tras la cita, el Gobernador Mundaca recordó que «nuestro compromiso es que esta región, sea una región de derechos. Y nos hemos convocado acá, en este espacio, a propósito del inicio de la discusión presupuestaria, una discusión que sitúa a la región más importante del país -en materia presupuestaria- en el séptimo lugar de 16 regiones».

«La descentralización no puede ser castigada a propósito de que en un organismo centralizado se cometieron irregularidades cuando se les traspasaron recursos a una fundación que no tenía el objeto para poder acometer la tarea por la cual había sido seleccionada. Y cuando digo que la descentralización no puede ser castigada, estamos hablando de un presupuesto mezquino, un presupuesto que va a afectar directamente el empleo en la región, porque los programas de pro-empleo no los vamos a poder mantener porque el ministro de Hacienda nos dijo que no había recursos para los programas de pro-empleo», agregó Mundaca.

En términos concretos, añadió el Gobernador de Valparaíso, «eso significa que van a haber más de 2.200 mujeres trabajadoras, el día primero de enero del 2024, desempleadas en la región. No vamos a poder hacer asignaciones directas vía proyectos de interés regional, por ejemplo, y -por lo tanto- se van a ver afectadas todas aquellas prácticas culturales patrimoniales de nuestra región».

Excesiva burocracia

Además de lo anterior, Mundaca se refirió a la forma del gasto considerada en la propuesta: «Vamos a tener que elaborar un programa, ese programa va a tener que ser aprobado por Mideso (Ministerio de Desarrollo Social), después de Mideso va a tener que pasar a la Dipres (Dirección de Presupuestos) y, por lo tanto, va a ser la burocracia la que nuevamente se va a instalar en nuestra región».

«Esto es como volver a los tiempos de Mideplan, cuando el presupuesto se definía en Santiago, y se definía en Santiago cuándo, cómo, y cuánto gastar. Estamos ante una situación que es completamente regresiva en lo político porque, en definitiva, este Gobierno tiene solo dos opciones: se transforma en el sepulturero del proceso de descentralización o comprende que la descentralización le puede cambiar la vida a las personas», manifestó el Gobernador.

Desde los municipios, en tanto, el alcalde de Concón y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso, Freddy Ramírez coincidió en que Valparaíso «no se puede seguir pensando desde Santiago. Esto es un llamado al Gobierno a que recapacite, reflexione, y efectivamente, como lo ha manifestado don Rodrigo Mundaca, esta región no puede seguir siendo castigada».

«La propuesta de presupuesto restringe las principales iniciativas: acá no solo se castiga por errores de otros, es una reacción muy equivocada del Gobierno respecto a lo que significa el control. Nosotros queremos fiscalización, por supuesto, queremos control, transparencia, pero eso no puede ser una reacción donde los más perjudicados son la gente y la comunidad», agregó Ramírez.

Por su parte, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, apuntó a que «las decisiones que toma el Gobierno en torno a generar mayor control respecto a los recursos públicos, todas muy entendibles, no pueden perjudicar el proceso de descentralización. Eso que hoy día es resorte exclusivamente del Gobierno Regional, va a ser ahora resorte de alguna oficina burocrática y centralista en la capital. Estamos hablando de cosas concretas que nos van a impactar no a los alcaldes o a las alcaldesas, sino que a las comunidades».

Finalmente, la alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, concluyó dirigiéndose directamente al Presidente Gabriel Boric: «Muchos de los alcaldes y alcaldesas que estamos acá presentes pertenecemos a las comunas más invisibilizadas de nuestro país. Si usted disminuye los fondos al Gobierno Regional, lo único que nos está diciendo es que le está disminuyendo la calidad de vida a nuestros vecinos y vecinas. Tenemos momentos para dialogar, estamos a disposición para ese diálogo, pero la situación se tiene que revertir», afirmó la jefa comunal.

