“Vamos a llegar a los lugares no solamente a llevar nuestras ideas, sino que sobre todo vamos a ir a escuchar»: Izkia Siches asume como jefa de campaña de Gabriel Boric

“En el caso que nuestro presidente sea electo, sin duda le recomendaré que hagamos una acción que no ha hecho ningún gobierno en la historia reciente de nuestro país: empezar a consolidar el sistema sanitario chileno emulando un sistema inglés, un sistema que es más autónomo, que no anda en los vaivenes de la política tradicional, pero sobre todo, que no deja a nadie atrás y que está pensando en universalizar el acceso”, afirmó la expresidenta del COLMED.