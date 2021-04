Vecinas de El Bosque confeccionan 60 mil mascarillas para la comunidad

Las mascarillas en cualquiera de sus versiones, se han transformado en el principal escudo protector de las personas para enfrentar la crisis sanitaria de Covid-19. Este artículo es en el presente y será el futuro próximo, un elemento de primerísima necesidad en todo el mundo. Anticipando esta realidad, un grupo de mujeres de la comuna de El Bosque, apoyadas por la municipalidad, cumplen un año confeccionando 60.000 mascarillas para sus vecinos y vecinas.

Para el alcalde Sadi Melo “este es un tremendo acto de solidaridad de nuestras vecinas con su comuna, es también una muestra y una invitación a seguir uniéndonos y ayudándonos para enfrentar la pandemia. Son esos actos que debemos de imitar para tener una mejor sociedad, una mejor comuna y un mejor Chile”, expresó.

La vecina Elba Martínez, de 84 años, nos contó su experiencia en el programa de confección de mascarillas: “Partí para ayudar a los vecinos también por participar con las ayudas que entregaba el municipio y lo he hecho con mucho gusto. Me hago un horario como de 2 a las 7 de la tarde. A mí me ha servido esto como terapia y, saben qué, en realidad me siento como que soy importante”, sinceró Elba, quien vive sola y llamó a los vecinos a “no sacarse las mascarillas, lavarse las manos y mantener las distancias para enfrentar la pandemia”.

Otra de las vecinas costureras es María Saldías, quien ingresó al programa de confección de mascarillas a través de la junta vecinal de la villa El Esfuerzo. María, entre la olla comunitaria y la amasandería solidaria de su casa, se hizo tiempo para fabricar mascarillas: “Yo coso 500 mascarillas en 2 o 3 días, es nuestro granito de arena para ayudar a nuestros vecinos que lo necesitan, porque no todos tienen para tener de las desechables (…) yo creo que hoy en día las mascarillas son lo más importante y la gente lo agradece harto, eso nos pone súper contentas” contó.

La entrega de estos artículos se hace luego de un proceso de desinfección, empaquetado y etiquetado con información útil para el usuario. En tanto, la distribución de las mascarillas se ha hecho durante un año en ferias libres de la comuna; en el sistema de salud primaria, a contagiados y sus contactos estrechos mediante el sistema de trazabilidad de casos; y a los transeúntes, finalmente, en acciones de reparto en locales comerciales y punto de afluencia de público.