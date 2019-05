Vecinos de Dalcahue reiteran ultimátum al Gobierno por cierre de vertederos industriales

Sin solución y con posibilidades de agudizarse durante los próximos días, continúa la crisis que afecta a la localidad de Dalcahue, en la isla grande de Chiloé, donde los habitantes de la zona están exigiendo el cierre de seis vertederos industriales.

De acuerdo a un reporte de Radio Bío Bío, en las últimas horas, los pobladores de Mocopulli, Punahuel, Puacura y Las Compuertas, amenazaron con reactivar las movilizaciones para exigir el cierre de los vertederos. En ese sentido, el próximo martes (28) es el plazo límite que la mesa social de Dalcahue dio como ultimátum al intendente regional Harry Jürgensen, por este tema.

Roberto Solis, vocero de los pobladores, afirmó a la emisora que actualmente reciben más de 700 toneladas de basura al día, por lo que no están dispuestos a seguir permitiendo el paso de camiones por esa zona.

«Este tema ya no resiste más, si no hay una solución por parte del Intendente, que la tiene, porque la basura perfectamente puede irse de la provincia a un relleno sanitario autorizado, y no lo hace, es porque obedece a otros intereses, no obedece a la salud de nuestra población, sino a los intereses económicos de las empresas», afirmó el vocero.

En esa línea, el petitorio que la comunidad entregó al Gobierno señala que se han transformado en un “zona de sacrificio”, por lo que -a su parecer- se debe detener el envío de los desechos domiciliarios desde Ancud y exigen un plan de mitigación ante el inminente daño ambiental. En esa línea, reiteraron su últimatum a las autoridades de gobierno: «Damos plazo hasta el martes para resolver este tema, sino las medidas van a ser otras», concluyó el representante de los pobladores.