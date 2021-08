(Video) «El daño ha sido muy grande y esperamos que las alarmas de tsunami bajen»: Testimonio de chilena que vivió terremoto en Haití

Un sismo de magnitud 7,2 sacudió Haití la mañana de este sábado, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El reporte confirmó que el epicentro ocurrió 12 kilómetros al noreste de Saint-Louis du Sud y se registró a las 8:29 hora local (12:29 GMT), con una profundidad de 10 kilómetros.

Desde la isla, las autoridades locales reportaron graves daños estructurales en las ciudades afectadas y confirmaron varios fallecidos y heridos, principalmente en las ciudades de Jérémie y Los Cayos.

Además, desde la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EE.UU. (NOAA) emitieron una alerta de tsunami para las costas del país.

“Podrían olas de tsunami que pueden llegar a 1 o 3 metros sobre el nivel de la marea son posibles en algunas costas de Haití”, informaron.

Según los primeros registros subidos a redes sociales, se puede observar el caos que generó el movimiento telúrico en las calles de Haití.

🇭🇹 SÉISME EN HAÏTI : Mouvement de panique dans plusieurs villes. D'importants dégâts sont d'ores et déjà signalés. pic.twitter.com/RA87t8w94g August 14, 2021

Personas corriendo y viviendas afectadas son parte de las imágenes que han salido a luz durante la jornada de este sábado.

🇭🇹 SÉISME EN HAÏTI : Plusieurs morts signalés dans la ville des Cayes. Beaucoup de blessés, un hôtel s'est effondré. #Haiti pic.twitter.com/07QAnJf5ak — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 14, 2021

Cabe recordar que Haití se vio afectado en enero de 2010 por un terremoto de 7°, que dejó 300.000 muertos, igual cantidad de heridos y 1,5 millones de damnificados.

#SHOA indica que las características de los sismos localizados en Los Cayos, en Haití NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Más info en https://t.co/SzBA1gT70t — onemichile (@onemichile) August 14, 2021

Desde la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Onemi) indicaron que este terremoto no reúne las condiciones necesarias para provocar un tsunami en Chile.

“Acá no hay información oficial»

La terapeuta ocupacional, Consuelo Alzamora, es una chilena que vive en Haití y que vivió en carne propia el terremoto que azotó a ese país este sábado.

“Estamos en la ciudad de Okay, la tercera ciudad más grande en Haití. El terremoto se sintió muy fuerte… Ahora estamos en la calle porque estamos cerca del mar y había alerta de tsunami (…) esperamos que las alarmas de tsunami bajen. En todo caso, el daño ha sido muy grande. Sigue temblando y las casas tienen muchas fisuras”, indicó en declaraciones ofrecidas a Rodrigo Sepúlveda, en Meganoticias Alerta

“Me sorprendí por lo vivido. Mi hijo de 3 años me gritaba que algo pasaba. Costaba estar de pie… Insisto que el daño es muy grande. Me agarré de un fierro y salimos”, relató.

La chilena se encuentra en la ciudad Okay, donde a diferencia de otras localidades de Haití, el daño por el terremoto no fue tan severo. “El movimiento fue corto y por eso tal vez no hubo tanto daño… Mi familia está bien y nuestros vecinos también. Se cayó un muro que compartimos”, detalló.

“Acá no hay información oficial”, dijo justo en un momento en que se interrumpió la comunicación por una réplica del movimiento.

Tras recuperar el contacto mostró imágenes de la ciudad tras el sismo.

«Estamos bien acá. Tenemos un centro de rehabilitación física y ahora hay que ayudar a nuestros hermanos haitianos», comentó.

🔴 "Cada 15 minutos hay réplicas", dice Consuelo Alzamora, chilena residente en Haití tras terremoto magnitud 7.2



EN VIVO por #T13SinDespertador pic.twitter.com/0I3Kc9tXXr — T13 (@T13) August 14, 2021

Sin embargo, en declaraciones a Tele 13 Alzamora señaló que cada 15 minutos se registran réplicas del sismo.