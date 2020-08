(Video) Roger Waters: «Todas las ratas huelen igual, y Piñera es una rata»

Este sábado, el miembro fundador de Pink Floyd, Roger Waters, conversó con la diputada Camila Vallejo (PC), en el contexto de un programa de entrevistas que está llevando a cabo la parlamentaria desde hace algunas semanas.

Durante la conversación, Waters se refirió a lo ocurrido durante 2009, cuando en su visita a Chile en el contexto del show de The Wall, Sebastián Piñera, quien entonces era presidente al igual que ahora, le mintió.

“Durante esa visita fui a hablar con Piñera, quien -extrañamente- era Presidente como lo es hoy. Recuerdo haber hecho una entrevista de radio en la que le dije a la gente cómo él se sentó en el Palacio y me mintió en mi cara“, recordó.

El momento preciso en que Roger Waters llama rata 🐀 a Piñera. El artista valora que Chile 🇨🇱 avance junto a sus pueblos a una Nueva Constitución. Enciende el volumen 🔈 Gepostet von El Ciudadano am Sonntag, 16. August 2020

“Me hablaba de ‘violencia policial’ hacia los estudiantes y dijo ‘quiero que sepas esto: hubo 1.300 incidentes de lesiones en las manifestaciones estudiantiles y 1.100 de ellas fueron contra los policías’”, relató Waters.

“Fue una sorpresa que fuera reelecto, pero no es una sorpresa que los estudiantes y otras personas hayan vuelto a salir a las calles, porque como dije en mi grabación de la canción de Víctor Jara ‘todas las ratas huelen igual, y Piñera es una rata’«.

Waters y Piñera se reunieron en 2009.

“Los objetivos que Piñera y otros políticos quieren lograr, es que él y los suyos sean más y más poderosos y más y más ricos. Ese es el objetivo que ellos suscriben”, advirtió.

Waters además valoró “la inmensa valentía de los estudiantes y otros que protestan en las calles, que se están levantando, arriesgando su vida y su vista. Donde tú estás, le están disparando en los ojos a los jóvenes en las calles de Santiago, por sacar la voz. Y no aceptarán un no”.

Sobre los movimientos sociales luego de la pandemia, indicó: “Cuando el coronavirus afloje, o cuando las cosas cambien, será interesante ver si volvemos al status quo o no. ¡No podemos! Si volvemos al status quo, todos moriremos”.

Durante la entrevista, Waters también se refirió al plebiscito constitucional del próximo 25 octubre.y lo definió como “extraordinariamente revolucionario” y agregó: “La idea de darle al pueblo el poder de participar en la escritura de la constitución del país… nunca he escuchado algo así. Sería un avance impresionante. Para las actitudes globales hacia el pensamiento político, y también para sostener un gobierno. Me encantaría saber, tal vez ahora no es el momento, quienes y como se escribirá el borrador que la gente votará”.

«No he visto el borrador de la nueva Constitución, pero si va a reemplazar la de (Augusto) Pinochet, será un millón de veces mejor«, subrayó el músico.

«Asimismo, llamó a “no distraerse por nada” antes del 25 de octubre.

“La clase gobernante hará todo lo que pueda para distraer su atención (…) lo que sea para impedir que ustedes traten de ensamblar algo que podríamos llamar democracia”, afirmó.

Con información de El Desconcierto y CNN.

