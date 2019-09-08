Viña del Mar: Condenan a 2 carabineros por disparos injustificados contra personas que protestaban en Plaza Sucre en Octubre de 2019

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar dictó su veredicto condenatorio en contra de los ahora excarabineros, Mario Alejandro Arancibia González, por los delitos de apremios ilegítimos y disparos injustificados, y Mario Alejandro Guzmán Yuri, por el delito de disparos injustificados, realizados en contra de una multitud que se manifestaba pacíficamente en la Plaza Sucre de dicha comuna, el 22 de octubre de 2019.

Producto de los disparos, seis personas resultaron heridas. De acuerdo a la investigación judicial, estas lesiones «no solo provocaron daño físico, que interrumpió el desarrollo de actividades laborales, deportivas o personales (…) asimismo trastocaron sus ciclos vitales, con alteraciones emocionales y psicológicas de diversa índole, que con dificultad han debido superar».

La resolución fue acordada por voto de mayoría en la sala integrada por las magistradas Claudia Parra, Alejandra Heller y Marcela Nash.

El tribunal fijó la audiencia de lectura de sentencia para el viernes 26 de septiembre, a las 13:00 horas.

