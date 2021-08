Viña del Mar: Pedirán a Gobernador Mundaca que rechace compatibilidad territorial de proyecto inmobiliario-ambiental en Las Salinas

El Movimiento Un Parque para Las Salinas solicitará al Gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, que rechace la compatibilidad territorial del proyecto inmobiliario-ambiental en Las Salinas.

La solicitud será realizada a través de una carta que entregarán este miércoles 11 de agosto, y en la cual señalan que la pieza urbana de Las Salinas, en el Decreto 12923 publicado el 20 de febrero de 2008 que modificó el Plan Regulador de Viña del Mar, fue denominado como ‘el sector de las Petroleras de Las Salinas’, contando con una superficie de 16,5 hectáreas, las cuales se encuentran actualmente con un grave problema de contaminación en sus suelos por haber alojado durante aproximadamente ochenta años estanques de almacenamiento de combustibles.

«Somos 52 asociaciones, juntas de vecinos y agrupaciones de habitantes de Viña del Mar que estamos en contra de que dicho terreno sea objeto de la especulación inmobiliaria, más aún considerando su ubicación estratégica y la necesidad de contar con más áreas verdes y espacios públicos de calidad, los cuales han ido desapareciendo de manera paulatina. Consideramos que debemos defender un planteamiento de ciudad sostenible y equitativa, comprendiendo este terreno como parte de un sistema natural mayor, siendo clave en su articulación con el borde costero», afirmaron desde el Movimiento.

La misiva recoge algunos hitos en el movimiento ciudadano de oposición al desarrollo inmobiliario del paño Las Salinas:

Las 569 observaciones ciudadanas generadas desde las comunidades, la cuales fueron respondidas por la inmobiliaria y no notificadas por el Servicio de Evaluación Ambiental a los observantes, anulando el legítimo derecho que tienen estas personas de participar activamente en el proceso de Evaluación Ambiental del proyecto (adenda y además complementarias), ingresado el 12 de Diciembre del 2018 por la inmobiliaria Las Salinas al SEA, todo esto estipulado en La Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente Nº 19.300, en el marco de la participación ciudadana se establece el derecho a participación, especialmente en los puntos 2, 4 y 5. Los 43 participantes del proceso ambiental que intervinieron en la Comisión de Evaluación Ambiental del 21 de agosto del año 2020, presidida por el Intendente Jorge Martinez. Las observaciones realizadas por Vecinos/as del sector, científicos/as regionales y comunitarios, además de autoridades, no fueron respondidas, ni ingresadas al proceso de evaluación ambiental, anulando nuevamente el derecho ciudadano a la participación ciudadana mencionado previamente. Los 28 recursos de reclamación y 1 recurso administrativo que fueron ingresados en contra del proyecto al Comité de Ministros, recursos cuya finalidad es la de invalidar la Resolución de calificación ambiental, que según la visión de la comunidad fue otorgada de forma espuria.

En el texto, los vecinos también plantean una serie de incongruencias territoriales que presentaría el desarrollo de un proyecto de viviendas de alta densidad en dicho terreno, considerando tres ámbitos: regulación urbana; riesgos y remediación; valores ambientales y urbanos.

«En cuanto a la planificación o regulación urbana, para el terreno de 16,5 hectáreas al que aludimos en esta carta hay un Seccional que modifica este sector en el Plan Regulador Comunal de Viña del Mar vigente. Dicho Seccional se aprobó por el decreto 12923 publicado el 20 de febrero de 2008 en el Diario Oficial. En dicho decreto se establecen un conjunto de áreas de riesgo dentro del terreno de las Petroleras de Las Salinas. En específico en el punto 38.4 se definió un área de riesgo que queda inscrita en una figura poligonal graficada en el plano denominado ‘MPRC PLS’. Dicha zona constituye un sector no edificable debido a la presencia de contaminantes en el suelo», indicaron.

En esta línea, agregaron que «la OGUC en el art. 2.1.17 dice que por ‘no edificable’ se entienden las zonas que por su naturaleza o por su ubicación no son susceptibles de edificar. Por tanto en ese sector en particular del paño de Las Salinas no se debería admitir uso alguno, salvo el de parque que no considera edificaciones. Dicho Seccional se contradice, en cuanto a que define para ese sector considerado no edificable, el uso de vivienda y el uso mixto (el uso residencial se designa para las franjas E9b y E9c). Se hace por tanto necesario actualizar el Seccional, antes de pensar en definir algún tipo de proyecto urbano o arquitectónico en el Sector Petroleras de Las Salinas».

Asimismo, recordaron «las observaciones realizadas por el municipio de Viña del Mar al EIA del 2018, especialmente en el oficio N°0066, donde se expone que el proceso de bioremediación bacteriológicas por biopilas que propone la empresa no cumple con ningún uso de suelo permitido en el lugar, puesto que al ser estas biopilas más semejante a ‘reactores biológicos’, correspondientes a procesos industriales, el uso de suelo industrial no se encuentra permitido en el lugar, por lo cual resultaría imposible su emplazamiento y posterior proceso bacteriológico experimental a cielo abierto, sin ninguna experiencia a nivel nacional, ni normativa en bioseguridad que regule este experimento a gran escala y menos en un sector tan urbanizado como Viña del Mar, exponiendo a la comunidad a cerca de 70 compuestos químicos, en su mayoría cancerígenos, genotóxicos, neurotoxicos, inmunotóxicos y/o mutagenos».

«El conflicto en la normativa urbana, especialmente es la asignación de los límites del área de riesgo, los cuales presentan un conflicto mayor en el ámbito de lo ambiental debido a la presencia de contaminación en los suelos y napas subterráneas del paño Las Salinas, siendo la misma Ordenanza General de Urbanismo y Construcción que define el paño Las Salinas como un área que constituye un peligro potencial para los asentamientos humanos», añadieron desde el Movimiento.

En este punto, advirtieron que la modificación al PRC «tiene una grave falencia, y que la Municipalidad ha incurrido constantemente, permitiendo pasar a llevar el principio precautorio y eludiendo su labor de proteger la salud de los habitantes de Viña del Mar y el medioambiente de la ciudad. La Municipalidad de Viña del Mar ingresó la modificación al PRC del 2008 Sector Petroleras Las Salinas al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), tomando como base para definir el área de riesgo (AR) los estudios pagados por COPEC dueña del paño en conflicto a la empresa ARCADIS para el Estudio de Impacto Ambiental del 2002».

«Esta Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es un estudio sesgado y equívoco que deja fuera del ‘área de riesgo’ al borde costero y zonas aledañas al paño, elude la verdadera dimensión y comportamiento de la contaminación en el lugar y la evolución de los riesgos a la salud al que estarán expuestos las y los habitantes con el transcurso tiempo, además elimina la participación ciudadana del proceso ambiental, teniendo como único beneficiado a la empresa COPEC y sus intereses de sacar el máximo de utilidades a través de un megaproyecto inmobiliario, a un sector profundamente contaminado por su accionar negligente», explican los vecinos.

«Estas falencias son gravísimas, ya que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación, evaluar y dimensionar los riesgos que pueden generar los contaminantes a la comunidad, definir el uso de suelo y destino final que represente el menor peligro para las y los habitantes de Viña del Mar y turistas», puntualizaron.

Para las organizaciones, no hay que olvidar que el Plan Regulador Comunal de Viña del Mar (PRC) «no cuenta con Evaluación Estratégica Ambiental como lo exige la Ley 20.417 desde el año 2010. Solo se considerarán evaluados estratégicamente los planes reguladores calificados mediante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), argumento que fue ratificado en el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Rol N°34140-2020».

«La ausencia de análisis ambiental del Plan regulador Comunal (PRC) tiene un impacto profundo en la calidad de vida de quienes habitan la ciudad, sumado a un deterioro de las dimensiones psicosociales y bioambientales, generados por la ausencia de ordenamiento territorial consensuado de forma vinculante con las distintas comunidades (cerros y plan), por consiguiente lograr un medio ambiente urbano equilibrado, libre de zonas de sacrificio, más limpio y descongestionado, renovable y amigable con todas las formas de vida que la habitan», enfatizaron.

«Los vecinos de Viña del Mar consideramos que actualmente toda la superficie del terreno de las Petroleras de Las Salinas constituye una zona peligrosa para asentamientos humanos por la contaminación profunda que presenta, y por tanto solicitamos que sea revisado el actual Seccional de Las Petroleras, actualizando su normativa y los usos que permite, de acuerdo al actual estado de sus suelos», sostienen en la misiva.

«Es por estas razones es que solicitamos que, como Gobernador Regional electo democráticamente, rechace la compatibilidad territorial en el Comité de Ministros del proyecto presentado por la inmobiliaria Las Salinas, anteponiendo de esta manera la salud de las y los habitantes de Viña del Mar y de turistas, utilizando como herramientas todas las falencias expuestas anteriormente», concluyeron los vecinos.