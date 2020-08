Viña del Mar: Presentan querella contra fiscal anti-corrupción por entrega de información reservada a alcaldesa UDI

Una querella criminal contra el fiscal Claudio Rebeco Muñoz y todos quienes resulten responsables del delito de violación de secretos y delito informático, y otra contra la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato Bozzo (UDI) por obstrucción a la investigación, interpuso el abogado Javier Gómez, presidente de la fundación Viña Futuro 2030, en el marco de una causa sobre posible corrupción en ese municipio.

Gómez presentó en julio de 2018 una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar acusando una serie de delitos cometidos presuntamente por funcionarios públicos, quedando la causa en manos de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) del Ministerio Público, a cargo del fiscal jefe, Claudio Rebeco.

Sin embargo, según Gómez, “claramente, la investigación a cargo del fiscal querellado, Claudio Rebeco Muñoz, no da las garantías de imparcialidad”. Para el abogado querellante, los avances de esta indagatoria han sido lentos y, además, la alcaldesa Reginato tuvo acceso a la carpeta de la investigación, sin que le correspondiera.

“La alcaldesa Reginato, sin ser querellada, ni imputada, ni interviniente, tiene acceso a información reservada o secreta contenida en la carpeta investigativa”, afirmó Gómez, quien añadió que ahora, se debe resolver quién filtró la información secreta a la jefa comunal.

El querellante también apunta al fiscal Rebeco por anteriores causas relacionadas con el municipio de Viña que investigó, como el caso del certificado de Cuarto Medio de Reginato, que se sobreseyó “pese a tener antecedentes contundentes y con múltiples diligencias esenciales pendientes”, según acusa Gómez.

“Igualmente ocurrió con la causa de ‘horas extras’ presentada en 2012. El fiscal Rebeco decidió no perseverar en 2014 y al año siguiente, la Contraloría Regional detalló un listado de 443 funcionarios que defraudaban al municipio de Viña del Mar y falsificaban sus tarjetas de ingreso y egreso, confirmando la querella que el fiscal no perseveró por no existir antecedentes que justificaran la querella, y que hoy, ante la presentación de tres querellas en 2018, existen tres imputados en vía de ser formalizados en dicha causa ya aludida”, concluyó el abogado.