«Vocera de Kast padece una ligera confusión…»: Boric compartió en redes crítico comentario sobre Mara Sedini por proyecciones del Banco Central

El Presidente Gabriel Boric compartió en sus redes un comentario de la periodista Yasna Lewin, donde la comunicadora critica a la vocera de José Kast, Mara Sedini (en la foto), por sus comentarios acerca de las proyecciones del Banco Central.

Recordemos que Sedini, refiriéndose al último informe IPoM del Banco Central -donde se plantea que en 2025 y 2026 aumentará la inversión-, aseguró que la economía se mueve «a través de señales. Las señales de que José Antonio Kast hubiese sido electo Presidente de la República generan impacto».

«Incluso, dicho por algunos economistas, los inversionistas ya están echando a andar las calderas», agregó la vocera de Kast, motivando la respuesta de la periodista Yasna Lewin: «Las decisiones de inversión, especialmente mineras, se adoptan con años de anticipación. La vocera de Kast padece una ligera confusión cuando le atribuye las proyecciones del Banco Central a la elección de hace 4 días», escribió la profesional, publicación que fue compartida por el Presidente Boric en la red social X.

Las decisiones de inversión, especialmente mineras, se adoptan con años de anticipación. La vocera de Kast padece una ligera confusión cuando le atribuye las proyecciones del Banco Central a la alección de hace 4 días. pic.twitter.com/sP579p77l2 — Yasna Lewin Ruiz (@yasnalewin) December 18, 2025

Vincular el IPoM del Banco Central a la elección presidencial es una afirmación soberbia. La economía chilena viene mejorando hace tiempo: inflación bajando más rápido de lo previsto, crecimiento sostenido y exportaciones récord. Esto no partió ayer. https://t.co/qvTfHvQ6Mm — Danilo Herrera (@daniloherrerad) December 19, 2025

