Werkén José Santander, tío de joven mapuche víctima de trauma ocular: Carabineros y Piñera tienen que pagar ante la justicia

Cristián Millapan Santander, de 18 años y miembro de la comunidad mapuche, estaba participando en un trawun (reunión) en el lof Caucauche, al que estaban invitadas varias comunidades el pasado 24 de abril, para debatir sobre la militarización en la zona y los allanamientos sostenidos en el último tiempo, cuando fueron reprimidos y agredidos por funcionarios del GOPE en la comuna de Nueva Imperial, en la región de La Araucanía.

Los uniformados lanzaron lacrimógenas directamente a las comunidades presentes, lastimando a niños y a Cristian, quien resultó herido por más 10 disparos de perdigones en su cuerpo, uno de ellos directo en su ojo derecho.

Debido a los impactos, el joven estudiante de segundo año de Construcción Civil en el INACAP , ahora sufre de trauma ocular.

«Fue un trawun al que fuimos en la comunidad de Caucauche, de Triftrifko. Recuerdo que fuimos los primeros en llegar. Tipo diez de la mañana llegaron los Carabineros a tirar lacrimógenas. Nosotros igual nos defendimos con piedras. Fue un enfrentamiento largo, desde las diez que empezó y ellos se quedaron ahí, como a 500 metros. Uno tiraba piedras, pero a ellos no les llegaban. Después, al almuerzo, nosotros nos reunimos entre todas las comunidades, estábamos haciendo la conversación y empiezan a disparar de nuevo. Nos llega una lacrimógena por al lado de un niño que tenían como tres años. Los vieron por el dron y sabían dónde tirar las lacrimógenas. Eso fue como a las dos y media y nos dio impotencia. Ahí fue donde yo recibí el impacto del zorrillo que había llegado a esa hora, porque en la mañana solo estaba la tanqueta, un furgón y una micro de Carabineros. También una camioneta, pero de ahí no se bajó nadie. Como a la una fue cuando el zorrillo empezó a disparar y yo recibí el impacto. No tuve momento de cubrirme. Me llegaron trece perdigones en un solo disparo», relató Cristián a El Desconcierto.

El joven mapuche indicó que siguen yendo a controles y sometiéndose a procedimientos para atender la lesión en su ojo.

» Me intentaron salvar el ojo, me regeneraron las perforaciones que tenía, pero todavía sigo teniendo el balín adentro. Me han dicho que voy a tener un porcentaje de visibilidad menos. No saben cuánto, pero tampoco perdí la vista al cien por ciento», explicó.

Irregularidad en el Hospital de Temuco

Los familiares de Cristián Millapan Santander denunciaron este miércoles las irregularidades que sufrió el joven mapuche tras ser internado en el hospital de Temuco por un posible caso positivo de Covid-19.

«En un primer exámen positivo le dijeron que tenía covid, en el segundo dijeron que negativo y también los aislaron donde tenían a las personas con covid, y sin mascarilla», explicó su tío y werken de la comunidad de Triftrisco, José Santander.

Desde las afueras del Hospital Salvador, el tío de la víctima, aseveró que tanto los funcionarios de Carabineros, como el presidente Sebastián Piñera pagarán en la justicia todos los daños ocasionados a su familia, y a todas las personas víctimas de la violencia policial en la revuelta social.

“El policía tiene que pagar. A lo mejor con este gobierno no que ya le queda nueve meses, ya se va la dictadura, ojalá que venga otro gobierno que piense diferente y se haga justicia. Piñera tiene que irse a la cárcel, no solo le hizo a mi sobrino daño. Yo sé que todo se pagar, no solo con el estallido social. Un día lo va a pagar. Esta justicia no, pero otra justicia lo va a pagar”, manifestó.

De igual forma, indicó que se está tramitando una querella para el Hospital de Temuco – quienes avalaron un posible Covid-19 y que en estos momentos no se encuentran los exámenes –, sino también al policía que atacó a su sobrino.

Cabe destacar que, después del ataque y de ser atendido, el joven Christián Millapan indicó que diferentes abogados se encuentran trabajando en la causa para que se haga justicia, aunque ve lejana esa posibilidad.

“Si lo dan de baja (al carabinero), lo van a cuidar igual dejándolo con bonos. No como a uno que lo meten preso, mientras ellos siguen teniendo una vida normal. Tienen más privilegios que uno. Todo eso se está investigando. Este era un encuentro pacífico, en ningún momento atenté contra su vida. No se va a comparar una piedra, tirada a 200 metros a que te disparen con un arma de fuego. Ellos andan con protección, con escudo, con todo. Yo andaba solo con polera”, expresó Christián para el portal El Desconcierto.