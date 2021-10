Ximena Rincón: «Hay tiempo para que el Parlamento decida sobre Piñera»

La presidenta del Senado, Ximena Rincón, aseguró que aún «hay tiempo» para eventualmente juzgar políticamente al presidente Sebastián Piñera, por las irregularidades en la compraventa de la Minera Dominga en un paraíso fiscal revelada por la investigación de los Pandora Papers.

Rincón planteó este jueves que en nuestro país cualquier ministro del Estado o el propio presidente de la República puede ser juzgado por sus actos hasta seis meses después de haber abandonado el cargo, por lo que “hay tiempo” para que, si el Parlamento así lo decide, se pueda someter a ese proceso a Sebastián Piñera.

Cabe recordar que la oposición presentó la semana pasada una acusación para destituir a Piñera por la compraventa de Dominga.

La investigación de los Pandora Papers reveló que Carlos Alberto Délano – amigo del presidente – compró la participación de varios socios, entre ellos la familia presidencial Piñera-Morel, por un monto de 152 millones de dólares pagaderos en tres cuotas.

Para la implementación del tercer pago, se estableció, según los documentos, que el sector no debería ser declarado zona de exclusión, decisión que le correspondía al gobierno entonces presidido por Piñera.

El libelo introducido por la oposición cuenta con dos capítulos: “uno que tiene que ver con faltar gravemente a la probidad como establece el artículo octavo de la Constitución y por poner en tela de juicio el honor de la nación”.

El documento señala que Piñera «no solo ha actuado negligentemente en razón de su cargo, sino que su conducta es y ha sido incompatible con la dignidad que representa el cargo de Presidente de la República».

El texto indica que «en lo que respecta a este libelo acusatorio, se sostiene que la conducta reiterada y negligente del Presidente de la República no solo va en contra del principio de probidad definido constitucional y legalmente, sino que, adicionalmente, su infracción acarrea la vulneración al artículo 19 número 8 de la Constitución, que en su sentido amplio es un mandato irrestricto a respetar el medio ambiente».

Asimismo, agrega que el mandatario «no ha dado cumplimiento a tratados internacionales que exigen un deber de protección y preservación de la naturaleza y que aseguran el derecho a acceder a la información ambiental, el derecho a participar en la elaboración de las decisiones públicas que incidan en el medio ambiente y el derecho a acceder a la justicia ambiental, sin discriminación de ninguna especie».

La acusación está siendo evaluada por una comisión revisadora, presidida por la diputada Maya Fernández (PS), y los parlamentarios Pepe Auth (ex PPD), Florcita Alarcón (ex PH), Virginia Troncoso (ex UDI), y Paulina Núñez (RN).

“La destitución o inhabilitación del presidente de Chile es una decisión que tiene que tomar el Parlamento”, dijo Rincón hoy durante su participación en Madrid en la Tribuna organizada por la agencia EFE y Casa de América.

En sus declaraciones no opinó sobre si existen antecedentes o no para poder «llevar a juicio» a Piñera, ya que «el rol del Senado es ser juez en esa decisión y de hacerlo podría ser causa de inhabilitación.

Según la presidenta del Senado, de acuerdo a los tiempos, «esto debiera saberse en los próximos sesenta días».

«Primero tiene que pasar por la Cámara de Diputados y una vez que ella de cuenta del proceso se informa al Senado que tiene un plazo delimitado por la Constitución para pronunciarse, va a depender del tiempo de la Cámara de Diputados cuando nosotros tengamos que pronunciarnos sobre esta materia», explicó.

No obstante, ratificó «cualquier ministro de Estado o el propio presidente de la República puede ser juzgado por sus actos hasta seis meses después de haber abandonado el cargo, por tanto tiempo hay».

Rincón señaló que si la decisión sobre la situación de Piñera se produjera antes de las elecciones presidenciales, «sin lugar a dudas puede tener efecto sobre ellas, y creo que la discusión de la acusación constitucional va a contaminar mucho el debate electoral».

A su juicio»no le hace bien a la discusión política y al futuro del país el haber interpuesto ahora la acusación, desde el punto de vista de la forma, no en el fondo, pero ya está en debate, instalada»

La senadora indicó que confía en que se de el espacio suficiente para poder escuchar las propuestas de los candidatos presidenciales.

«Es necesario, siempre es bueno mirar al futuro y mirar hacia dónde vamos, sin perjuicio de que nunca es bueno olvidar el pasado, porque los pueblos que olvidan la historia tienden a repetirla. Tendremos que tener la sabiduría de hacer las dos cosas», dijo, citada por El Desconcierto.

Para que la acusación constitucional sea aprobada y debatida en el Senado, se necesitan 78 votos a favor.

De acuerdo con La Tercera, hasta los momentos la oposición contaría con 76 votos a favor, a los que se podrían sumar eventualmente algunos de los 10 parlamentarios del oficialismo que “se han declarado en estado de reflexión o indecisos”.

Entre los indecisos se encuentran, el diputado UDI Cristián Labbé y sus pares de RN Jorge Durán, Hugo Rey, Andrés Celis, Ramón Galleguillos, Leonidas Romero y Eduardo Durán. A ellos se podrían sumar los independientes de derecha Álvaro Carter, Erika Olivera y Virginia Troncoso, así como también Ignacio Urrutia del Partido Republicano.





«Prisión preventiva debe revisarse»

En sus declaraciones, la presidenta del Senado indicó que la prisión preventiva en Chile debe revisarse, porque «lamentablemente se ha usado como medida, no como en el contexto en el cual se legisló».

La parlamentaria de la DC, se refirió a los ciudadanos y ciudadanas que permanecen detenidos een el contexto del estallido social del 2019,

Cifras del Ministerio Público revelan que 25 manifestantes iguen detenidos, algunos de ellos desde hace más de un año.

«El tema de los presos de la revuelta está en debate legislativo, en la comisión de Constitución del Senado. Es parte de una moción de parlamentarios y tendrá que avanzar como otros proyectos de ley en el Parlamento», aseguró.

Destacó que este miércoles quedó el libertad un joven que llevaba un año en prisión al que le pudieron comprobar nada.

Por eso, «el uso de la prisión preventiva, no solo en este caso -el de los manifestantes presos- sino en todos los casos del país es un tema que tiene que ser revisado», reiteró Rincón autora de una moción parlamentaria sobre ese asunto.