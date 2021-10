Ambientalista Ximena Ugalde: «Gran inversión ecológica en relleno sanitario de Valparaíso fue inentendiblemente rechazada»

Uno de los grandes anhelos de todo porteño y porteña es que alguna vez llegue inversión a la ciudad.

La falta de inversión ha sido una tónica que se ha mantenido por años en Valparaíso, lo cual ha conducido al puerto a un deterioro y falta de trabajo muy sentido por la comunidad. Mas aún, pensar en inversión en materia medio ambiental, es casi un sueño.

Frente a esta situación, llama la atención que habiendo propuestas concretas, con inversión extranjera, para transformar la forma en que se gestionan los recursos de Valparaíso y otras 11 comunas de la región, creando nuevos empleos, adoptando medidas ambientales necesarias y urgentes, no hayan tenido aceptación por parte de la administración municipal e incluso se haya escondido dicha información sin abrir un proceso de consulta ciudadana que apoyara las desiciones tomadas las ultimas semanas.

Con fecha 4 de Junio de 2021, se realizó una consulta a través del mercado público para conocer la oferta, respecto del futuro contrato del relleno sanitario El Molle (ver aquí). En dicha consulta participaron dos oferentes, uno de ellos AESA Consultora y el otro Fundación Aconcagua Región Sustentable, ambos oferentes con intenciones de licitar.

Sumado a la oferta en el mercado público, la Fundación Aconcagua Región Sustentable ingresó el 23 de agosto de 2021, mediante oficina de partes municipal, una carta con la propuesta aún más detallada, dirigida tanto al alcalde de Valparaíso como también a todas y todos los concejales electos. En esta carta, presentan su propuesta completa, la cual a ojos del mundo socio ambiental es una oferta irrenunciable, ya que contempla una nueva forma de gestionar los residuos, incluye a los recicladores de base como parte de la cadena de valor de la gestión de residuos y, más aún, incluye una serie de inversiones sin costo para el municipio, que corresponden a:

Planta de Recepción de residuos sin llegada de camiones al frente de trabajo; Planta de separación de residuos orgánicos e inorgánicos; Planta de compostaje para residuos orgánicos; Planta de reducción de residuos voluminosos; Planta de tratamiento de lixiviados; Mejorar y aumentar la captura, quema de biogas; Instalaciones de baños, casinos y guardería infantil para los trabajadores, incluidos recicladores de base; Reforestación de todo el contorno del relleno con especies nativas; y Financiar y encargarse de la etapa final de cierre, control y monitoreo del relleno sanitario por los siguientes 20 años.

Pero la oferta era aún más atractiva, pues consideraba otros componentes que se suman a las inversiones, correspondientes a:

La generación de 500 puestos de trabajo directo, digno y bien remunerado

La generación de un plan de compensación social por los graves impactos ambientales al territorio de la comunidad de laguna verde.

Desarrollo de un plan de fortalecimiento a la gestión de la segregación de residuos, mediante la inversión con recursos propios de puntos verdes y/o limpios, para implementar en la comuna.

Promover la educación ambiental y relacionada al cambio climático a través de campañas audiovisuales.

Todas las acciones que involucren a la comunidad serán consensuadas con la IMV y con participación ciudadana para la priorización de proyectos.

Sumado a todo lo anterior, esta atractiva oferta consideraba como puntos base:

Tarifa por disposición en relleno costo 0 para Valparaíso; Ingresos por generación de energía; Cumplir a cabalidad con las RCA vigentes; y Desarrollar a costo propio las RCA para los nuevos proyectos propuestos por la fundación.

Es decir, si hacemos una comparación de la extension del contrato a Veolia frente a la propuesta presentada por la Fundación, podemos ver que, en términos de inversión, no hay comparación ya que el nuevo contrato no incluye ningún tipo de inversión, sino que mas bien profundiza un modelo de gestión de residuos obsoleto, que genera impactos tremendamente negativos tanto para la comunidad como para el medioambiente.

En términos sociales tampoco hay comparación, puesto que la extension de contrato con Veolia no incluye planes de compensación social, tampoco incluye la generación de nuevos empleos y mucho menos incluye a los recicladores de base, sino que, al contrario, los excluye totalmente en estos nuevos 3 años y profundiza la precarización sostenida que han vivido por décadas en su trabajo.

En términos ambientales, la arista mas critica de esta extension de contrato, tampoco hay comparación, ya que solamente incluye el cumplimiento de una RCA que no se ha cumplido en años y deja de lado la posibilidad de avanzar hacia una nueva forma de gestionar los residuos y de implementar un cierre del relleno bajo estándares internacionales en materia de sustentabilidad y de sostenibilidad, durante los próximos 20 años.

Finalmente en términos económicos podemos ver que la diferencia entre la propuesta presentada por la fundación y la extension del contrato no son muy diferentes, sino que la apuesta municipal se acota solamente al aumento progresivo del arriendo, ya que ambas propuestas consideran costo cero de disposición para Valparaíso e ingresos por concepto de generación de energías.

Después del análisis anterior cabe preguntarse, ¿de donde sale el cálculo de los 3 mil millones que señala el municipio que ganará por esta extensión del contrato?, si a la fecha no existe información certera de cuánto es el precio por energías que la empresa recibe en la actualidad, por tanto es imprescindible que estos números se transparenten y se presenten a la comunidad, señalando cuánto efectivamente será el monto que Veolia entregará al municipio por concepto de electricidad y de bonos de co2, pero con cifras y fechas reales y no estimaciones que finalmente vienen a confundir a la comunidad con un tema tan sensible y riesgoso como es el relleno sanitario.

Es incomprensible que el municipio de Valparaíso nos haya privado de la posibilidad de recibir al menos 80 millones de dólares en inversión extranjera que venía no sólo a cubrir un ámbito social, laboral y económico a la comuna, sino que también a hacerse cargo, con estándares internacionales, de la calamidad ambiental a la que nos ha llevado la falta de visión y compromiso ambiental por parte de la administración municipal al extender un contrato tan lesivo para la comuna, olvidándose por completo de la dignidad humana y de la necesidad de avanzar en políticas ambientales que hoy en día el mundo entero está demandando; y que además pone en riesgo a la comuna con la idea de municipalizar el relleno al momento del cierre, ya que esta etapa involucra alrededor de 20 años de sólo gasto, para los cuales el municipio y sus arcas no están preparadas.

Por Ximena Paz Ugalde Díaz, dirigenta socioambiental de Valparaíso, candidata a CORE por Valparaíso, Casablanca y Juan Fernández