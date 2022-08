Ya no puede mentir: Felipe Kast se descontroló en entrevista con Iván Núñez por detención de Héctor Llaitul

Insistía en hablar de Maduro cuando el tema era la detención de Héctor Llaitul («Llaitul tiene una foto con Maduro», decía), y lo pararon. Eso, en el fondo, fue lo que descontroló al senador por el Rechazo, Felipe Kast, quien ante una interpelación del periodista Iván Núñez, que lo entrevistaba por televisión, primero perdió la calma, y luego, prácticamente, quedó en blanco.

«Usted está hablando con un senador, para que se ubique», exclamó en un momento el acorralado Kast, mientras Núñez le argumentaba: «Que Llaitul tenga fotos con Maduro, y que además gastemos tiempo suyo, nuestro y de la audiencia en eso, es irrelevante», dichos que luego fueron tergiversados por el senador de Evopoli, motivando la inmediata reacción del conductor.

«Se lo puedo repetir tres veces, si no quiere entenderlo ya me parece que (…) lo que no puedo permitir es que usted tergiverse lo que le estoy diciendo pues senador», afirmó Núñez frente a un descolocado Felipe Kast.

Mira el momento a continuación:

Increíble lo descontrolado y violento que se coloca el senador Felipe Kast cuando el periodista Iván Núñez lo saca del “panfleto” y le remite a hablar de los hechos sobre la causa penal en la detención de Héctor Llaitul: pic.twitter.com/yeQLd3Oa5r August 25, 2022

“O no quiere entender, o Ud no pretende hacerlo ”



Iván Nuñez le pregunta al senador Felipe Kast sobre el proceso penal sobre Llaitul. El senador insiste en meter a Maduro en el tema y el periodista se cansa de la actitud fanática del parlamentario ultra derechista.



👇🏻 pic.twitter.com/eFN8y2hMnH — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) August 25, 2022

