Yantani, la empresa que «desapareció» debiéndoles 15 meses de cotizaciones, bonos y remuneraciones a sus trabajadores

Desde marzo de 2020 hasta noviembre del 2021, las y los trabajadores la empresa de marketing y promoción de perfumería, Yantani y Compañía Ltda, vieron suspendidos sus contratos debido a la Ley de Protección del Empleo, que en plena pandemia permitió a las empresas congelar vínculos laborales con sus empleados.

Las y los afectados, señalan que el día que debían retomar sus labores, “no se nos brindó el trabajo ni se nos pagaron nuestros finiquitos, por lo cual quedamos abandonados todos”. Hoy, la empresa les adeuda indemnizaciones y más de un año de pago de sueldos, cotizaciones y bonos.

La agencia de marketing y promoción Yantani y Compañía Ltda. opera hace más de 20 años a lo largo de Chile, en farmacias, perfumerías, supermercados y grandes tiendas del retail, como Falabella, Paris, Ripley y La Polar, donde sus trabajadores y trabajadoras venden y promocionan perfumes de lujo como Carolina Herrera, Paco Rabanne, Nina Ricci, Jean Paul Gautier y Versace. Por su parte, la empresa mandante, Distribuidora Puig Chile Ltda, es una millonaria multinacional con representación en casi 200 países.

Las y los trabajadores afectados acusan que la empresa Yantani está inubicable: desapareció adeudando 15 meses de cotizaciones, bonos y remuneraciones. Durante las audiencias de juicio que actualmente se llevan a cabo, la empresa mandante, multinacional Distribuidora Puig Chile Ltda, desconoce la relación de subcontratación y se ampara en la Ley de Protección del Empleo para no asumir el pago de finiquitos ni deudas pendientes con las y los trabajadores, quienes piden apoyo y difusión a su caso, ya que varios fallos han ido en favor del empleador.

“Somos un grupo de 30 trabajadores de la empresa Yantani y compañía Ltda que en el día de hoy nos encontramos en la más incompleta indefensión laboral. (…) La empresa Yantani está inubicable, desapareció, y se nos deben las cotizaciones desde junio del 2020 hasta septiembre de 2021. Se nos adeudan a muchos bonos y remuneraciones pendientes que no se pagaron del mes de febrero del 2021”, señalaron en un comunicado las y los afectados, quienes se desempeñan bajo el régimen de subcontratación en labores como locutores, promotores y supervisores de perfumería en las tiendas y malls antes mencionadas.

“Nos contactamos con la empresa mandante, Distribuidora Puig Chile Ltda, quienes desconocen que tienen que hacerse responsables de nuestros finiquitos, es más, desconocen cierto vínculo con nosotros, siendo que muchos de nosotros trabajamos por espacio de muchos años con ellos y hoy nos dejan en la más completa indefensión”, añade el comunicado.

Jorge Concha, uno de los 30 trabajadores afectados por el accionar de Yantani Compañía Ltda y la multinacional Puig Chile Ltda, explicó a Sindical.cl que “lamentablemente hemos tenido fallos en contra, hay jueces que han fallado de modo que Puig se ha visto beneficiada, al final está logrando el objetivo de habernos llevado a juicio y pagar mucho menos. Hemos tenido que aceptar negociaciones por mucho menos pago porque los jueces abiertamente dicen que no van a reconocer el periodo de subcontratación en pandemia. Esa es nuestra gran preocupación, lo estamos pasando realmente mal, exigimos justicia, porque existe una empresa multinacional muy grande, Puig, que no se está haciendo cargo, se han hecho negociaciones y no han querido llegar a puerto con nuestros abogados”.

Otro de los trabajadores afectados dijo que en su caso, “se me obligó prácticamente a llegar a acuerdo, porque me tocó un juez pro-empresa que ya había fallado contra una compañera, y ella quedó con nada, entonces tuve que necesariamente llegar a un acuerdo”.

Por su parte, José Monsalve, quien desde 2015 trabajaba bajo subcontrato para Yantani Compañía Ltda y Puig Chile Ltda, cuenta que “en el año 2020, aparte de llegar esta terrible pandemia, llegó nuestra pesadilla: 70 días sin sueldo, 70 días en los que no sabíamos absolutamente nada. Jugaron con nuestras familias, jugaron con nuestros años de servicio, años que les dedicamos el 100% a esa empresa, a nuestros bonos, a nuestras metas, y hoy en día tenemos un futuro incierto: algo que nos corresponde, se ve lejano; algo que nos corresponde, está en juego; algo que nos corresponde, hoy día no sabemos si lo vamos a obtener, que es nuestro finiquito de trabajo, nuestros años de servicio, nuestras vacaciones y nuestras cotizaciones que aún siguen impagas”.

“Quedamos a la deriva, se olvidaron de nosotros, nos dieron vuelta la espalda, siendo nosotros, los más de 30 trabajadores y trabajadoras, el motor de venta de esta empresa aquí en Chile. Queremos justicia, queremos que se resuelva pronto, por nosotros, por nuestras familias y por todo lo que hemos tenido que pasar durante estos años, 2, 3 años inciertos, de angustia, de temor y de no saber qué va a pasar con nuestro dinero”, agregó Monsalve.

Vía Sindical

En la foto de portada, una de las ofertas laborales que realizaba la empresa Yantani en sus redes sociales.